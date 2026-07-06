Yoğurdun en yakın dostu: Tane tane iç harcıyla etli biber dolması tarifi...

Türk mutfağının en sevilen, tencereden yayılan kokusuyla bütün evi acıktıran o muazzam klasiği! Tane tane dökülen kıymalı ve pirinçli iç harcının biberin aromasıyla bütünleştiği Etli Biber Dolması, yanında sadece taze bir süzme yoğurtla bile tek başına bir ziyafettir. İç harcını çiğden hazırlayarak pratikliğini zirveye taşıdığımız bu tarif, sofralarınızın favorisi olacak.

MALZEMELER

10-12 adet orta boy dolmalık biber

Üzerlerini kapatmak için: 2 adet domates

Nefis İç Harcı İçin:

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 su bardağı baldo pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

2 adet orta boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

2 adet domates (Kabukları soyulup rendelenmiş)

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 çay kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı karabiber, kuru nane ve pul biber

Çeyrek çay bardağı su (Harcı hafif açmak için)

Salçalı Sosu İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı sıcak su ve yarım çay kaşığı tuz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını başparmağınızla hafifçe içe bastırıp çıkarın. Çekirdeklerini tamamen temizleyip içlerini yıkayın. Biberlerin tabanına (suyunu iyi çekebilmesi için) bir bıçağın ucuyla minik birer delik açın.

Derin bir kaba kıyma, yıkanmış pirinç, çok ince doğranmış soğanlar, domates rendesi, maydanoz, salça, sıvı yağlar ve baharatları alın. Üzerine çeyrek çay bardağı suyu da ekleyip tüm malzemeler tamamen bütünleşene kadar elinizle nazikçe yoğurun. (Soğanları ne kadar ince doğrarsanız harcınız o kadar lezzetli olur).

Hazırladığınız harcı biberlerin içine paylaştırın. Pirinçler pişerken şişeceği için biberleri tamamen doldurmayın, üzerlerinde bir parmak boşluk bırakın.

Biberlerin açık kalan üst kısımlarına, dilimlediğiniz domates parçalarını (kabuk kısmı üstte kalacak şekilde) kapak olarak yerleştirin ve dik bir şekilde geniş bir tencereye dizin.

Ayrı bir kasede salça, sıvı yağ, sıcak su ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Bu sosu tenceredeki dolmaların yarısına gelecek şekilde dökün.

Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte pirinçler ve biberler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10-15 dakika demlendirip sıcak servis yapın.