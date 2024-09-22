Balkan mutfağının lezzetli pilavı: Djuvec Pilavı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:50

Güncelleme: 22.09.2024 - 10:50

Balkan mutfağı, hem Osmanlı hem de yerel kültürlerden etkilenmiş, zengin ve çeşitli lezzetler sunan bir mutfaktır. Bu mutfağın az bilinen ama mutlaka tadılması gereken yemeklerinden biri de Djuvec Pilavıdır. Et, domates, biber, patlıcan ve pirinç gibi malzemelerin buluştuğu bu pilav, doyurucu ve aromatik tadıyla özellikle et yemeklerinin yanında tercih edilir. Djuvec, Balkanlar’da büyük aile yemeklerinin vazgeçilmezi olarak bilinir ve sıcak mısır ekmeği ile servis edilir.

DJUVEC PİLAV TARİFİ

500 gram kuzu veya tavuk eti (küp doğranmış)

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet domates (küp doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet küçük patlıcan (doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı tavuk suyu veya su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

Taze maydanoz (üzerine serpmek için)

Yapılışı: