Balkan mutfağının nefis fırın yemeği: Tave balte tarifi

Balkan mutfağının geleneksel yemeklerini denemek isteyenlerin tercih edebileceği tave balte, doyurucu ve aromatik yapısıyla dikkat çekiyor. Fırında ağır ağır pişirilen yemek, özellikle etli yemek sevenler için sofrada ana yemek olarak servis edilebiliyor. Hazırlanışında kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemi yemeğe kendine özgü lezzetini kazandırıyor.

TAVE BALTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tave balte hazırlanırken temel olarak et, sebzeler ve yemeğin sosunu oluşturan malzemeler kullanılıyor. Tarifin uygulanışına göre malzeme miktarları değişiklik gösterebilir.

Kuşbaşı et

Soğan

Domates

Biber

Sarımsak

Sıvı yağ veya zeytinyağı

Salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Su

TAVE BALTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuşbaşı etleri uygun bir tencereye alarak mühürleyin. Etler suyunu bıraktıktan sonra suyunu çekmesini bekleyin. Ardından doğranmış soğan, biber ve sarımsağı ekleyerek malzemeleri birlikte kavurun.

Domates ve salçayı da ilave ettikten sonra baharatlarla lezzetlendirin. Bir miktar sıcak su ekleyerek etlerin yumuşamasını sağlayın. Hazırlanan karışımı fırın kabına aktarın.

Önceden ısıtılmış fırında etler tamamen yumuşayana ve yemek kıvamını bulana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kısa süre dinlendirerek sıcak şekilde servis edin.