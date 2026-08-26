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Balkan mutfağının nefis fırın yemeği: Tave balte tarifi

Balkan mutfağının nefis fırın yemeği: Tave balte tarifi

26.08.2026 14:18:00
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Haber Merkezi
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Balkan mutfağının nefis fırın yemeği: Tave balte tarifi

Balkan mutfağının sevilen yemeklerinden tave balte, özellikle Arnavut mutfağında öne çıkan geleneksel lezzetlerden biri. Fırında pişirilen yemek, yumuşacık et ve yoğun aromalı sosuyla sofralara farklı bir tat katıyor.
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Balkan mutfağının geleneksel yemeklerini denemek isteyenlerin tercih edebileceği tave balte, doyurucu ve aromatik yapısıyla dikkat çekiyor. Fırında ağır ağır pişirilen yemek, özellikle etli yemek sevenler için sofrada ana yemek olarak servis edilebiliyor. Hazırlanışında kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemi yemeğe kendine özgü lezzetini kazandırıyor.

TAVE BALTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tave balte hazırlanırken temel olarak et, sebzeler ve yemeğin sosunu oluşturan malzemeler kullanılıyor. Tarifin uygulanışına göre malzeme miktarları değişiklik gösterebilir.

  • Kuşbaşı et
  • Soğan
  • Domates
  • Biber
  • Sarımsak
  • Sıvı yağ veya zeytinyağı
  • Salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Su

TAVE BALTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuşbaşı etleri uygun bir tencereye alarak mühürleyin. Etler suyunu bıraktıktan sonra suyunu çekmesini bekleyin. Ardından doğranmış soğan, biber ve sarımsağı ekleyerek malzemeleri birlikte kavurun.

Domates ve salçayı da ilave ettikten sonra baharatlarla lezzetlendirin. Bir miktar sıcak su ekleyerek etlerin yumuşamasını sağlayın. Hazırlanan karışımı fırın kabına aktarın.

Önceden ısıtılmış fırında etler tamamen yumuşayana ve yemek kıvamını bulana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kısa süre dinlendirerek sıcak şekilde servis edin.

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