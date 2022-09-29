Humus nerenin yemeği, nasıl yapılır? Humus kaç kalori, yararları neler? Çok pratik Humus tarifi...
HUMUS NERENİN YEMEĞİ?
Daha çok Arap ülkelerinde ve yine Orta Doğu'da, İsrail'de sıkça tüketilmekle birlikte Türkiye, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerde de geleneksel bir yemek olarak yapılıp tüketilir.
Türkiye'de ise Hatay ve Mersin yöresinde yapılmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler bir ürün olmuştur. Avrupa ve Amerika'da cipsle birlikte tüketilen bir meze haline gelmiştir.
Mersin yöresine ait Tarsus Humusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
HUMUS NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
400 gr nohut, haşlanmış
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
1/2 limon kabuğu rendesi
4 çorba kaşığı tahin
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tatlı toz biber
5 yemek kaşığı buz gibi su
Tuz
Üzeri için:
1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı haşlanmış nohut
3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış
HUMUS TARİFİ
1) llk olarak haşlanmış nohutların üzerine su dökün ve kabuklarını ayırın.
2) Kabularından arınmış nohutların üzerine limon suyu dökerek, blender yardımı ile biraz ezin.
3) Su dışında kalan malzemeleri ekleyerek, ezme işlemine devam edin. Kuru bir karışım oldğu için ezme işlemi zorlaşacaktır. Bu esnada soğuk suyu azar azar ekleyerek, ezme işlemine devam edin.
HUMUS KAÇ KALORİ, YARARLARI NELER?
Humusun 100 gramında 242 kalori bulunmaktadır. Humusun 1 porsiyonu ise (140 gr) 339 kaloridir.
Humus içinde barındırdığı besinlerle, bitki esaslı protein kaynağıdır. Humus tüketimi sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir.
Vitamin ve mineral değeri yüksek olan humus, enerji arttırımı sağlarken kemik sağlığını da korumasıyla biliniyor.
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