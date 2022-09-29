Humus nerenin yemeği, nasıl yapılır? Humus kaç kalori, yararları neler? Çok pratik Humus tarifi...

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 12:07
<p><strong>KLASİK BİR LEZZET: HUMUS</strong></p> <p><strong>Humus</strong>, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan bir Orta Doğu mezesidir.</p> <p>Houmous ve Hummus olarak da yazılıp okunur. Hummus Arapça'da nohut anlamına gelmektedir.</p>

KLASİK BİR LEZZET: HUMUS

Humus, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan bir Orta Doğu mezesidir.

Houmous ve Hummus olarak da yazılıp okunur. Hummus Arapça'da nohut anlamına gelmektedir.

<p><strong>HUMUS NERENİN YEMEĞİ?</strong></p> <p>Daha çok Arap ülkelerinde ve yine Orta Doğu'da, İsrail'de sıkça tüketilmekle birlikte <strong>Türkiye, Ermenistan</strong>,<strong> Kıbrıs </strong>ve<strong> Yunanistan</strong> gibi ülkelerde de geleneksel bir yemek olarak yapılıp tüketilir.</p> <p>Türkiye'de ise Hatay ve Mersin yöresinde yapılmaktadır. Son yıllarda <strong>Avrupa </strong>ve<strong> Amerika</strong>'da oldukça popüler bir ürün olmuştur.  Avrupa ve Amerika'da cipsle birlikte tüketilen bir meze haline gelmiştir.</p> <p>Mersin yöresine ait <strong>Tarsus Humusu</strong> Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.</p>

HUMUS NERENİN YEMEĞİ?

Daha çok Arap ülkelerinde ve yine Orta Doğu'da, İsrail'de sıkça tüketilmekle birlikte Türkiye, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerde de geleneksel bir yemek olarak yapılıp tüketilir.

Türkiye'de ise Hatay ve Mersin yöresinde yapılmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler bir ürün olmuştur.  Avrupa ve Amerika'da cipsle birlikte tüketilen bir meze haline gelmiştir.

Mersin yöresine ait Tarsus Humusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

<p><strong>HUMUS NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELER?</strong></p> <p><em><strong>Malzemeler:</strong></em></p> <p>400 gr nohut, haşlanmış</p> <p>2 çorba kaşığı zeytinyağı</p> <p>1 limonun  suyu</p> <p>1/2 limon kabuğu rendesi</p> <p>4 çorba kaşığı tahin</p> <p>3 diş sarımsak</p> <p>1 tatlı kaşığı kimyon</p> <p>1 çay kaşığı tatlı toz biber</p> <p>5 yemek kaşığı buz gibi su</p> <p>Tuz</p> <p><em><strong>Üzeri için:</strong></em></p> <p>1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı</p> <p>1tatlı kaşığı pul biber</p> <p>1 yemek kaşığı haşlanmış nohut</p> <p>3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış </p>

HUMUS NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler:

400 gr nohut, haşlanmış

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 limonun  suyu

1/2 limon kabuğu rendesi

4 çorba kaşığı tahin

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tatlı toz biber

5 yemek kaşığı buz gibi su

Tuz

Üzeri için:

1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı haşlanmış nohut

3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış 

<p><strong>HUMUS TARİFİ</strong></p> <p><strong>1)</strong> llk olarak haşlanmış nohutların üzerine su dökün ve kabuklarını ayırın.</p> <p><strong>2)</strong> Kabularından arınmış nohutların üzerine limon suyu dökerek, blender yardımı ile biraz ezin.</p> <p><strong>3)</strong> Su dışında kalan malzemeleri ekleyerek, ezme işlemine devam edin. Kuru bir karışım oldğu için ezme işlemi zorlaşacaktır. Bu esnada soğuk suyu azar azar ekleyerek, ezme işlemine devam edin. </p>

HUMUS TARİFİ

1) llk olarak haşlanmış nohutların üzerine su dökün ve kabuklarını ayırın.

2) Kabularından arınmış nohutların üzerine limon suyu dökerek, blender yardımı ile biraz ezin.

3) Su dışında kalan malzemeleri ekleyerek, ezme işlemine devam edin. Kuru bir karışım oldğu için ezme işlemi zorlaşacaktır. Bu esnada soğuk suyu azar azar ekleyerek, ezme işlemine devam edin. 

<p><strong>HUMUS TARİFİ</strong></p> <p><strong>4)</strong> Humusu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, pul biberi ve nohut gezdirerek dökün. İnce kıyılmış maydanozları üzerine ekleyin.</p> <p><strong>5)</strong> Humusu, kızarmış ekmek ile birlikte servis edebilirsiniz. </p>

HUMUS TARİFİ

4) Humusu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, pul biberi ve nohut gezdirerek dökün. İnce kıyılmış maydanozları üzerine ekleyin.

5) Humusu, kızarmış ekmek ile birlikte servis edebilirsiniz. 

<p><strong>HUMUS KAÇ KALORİ, YARARLARI NELER?</strong></p> <p>Humusun 100 gramında 242 kalori bulunmaktadır. Humusun 1 porsiyonu ise (140 gr) 339 kaloridir.</p> <p>Humus içinde barındırdığı besinlerle, bitki esaslı protein kaynağıdır. Humus tüketimi sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir.</p> <p>Vitamin ve mineral değeri yüksek olan humus, enerji arttırımı sağlarken kemik sağlığını da korumasıyla biliniyor.</p>

HUMUS KAÇ KALORİ, YARARLARI NELER?

Humusun 100 gramında 242 kalori bulunmaktadır. Humusun 1 porsiyonu ise (140 gr) 339 kaloridir.

Humus içinde barındırdığı besinlerle, bitki esaslı protein kaynağıdır. Humus tüketimi sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

Vitamin ve mineral değeri yüksek olan humus, enerji arttırımı sağlarken kemik sağlığını da korumasıyla biliniyor.

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