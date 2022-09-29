Humus nerenin yemeği, nasıl yapılır? Humus kaç kalori, yararları neler? Çok pratik Humus tarifi...

HUMUS NERENİN YEMEĞİ?

Daha çok Arap ülkelerinde ve yine Orta Doğu'da, İsrail'de sıkça tüketilmekle birlikte Türkiye, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerde de geleneksel bir yemek olarak yapılıp tüketilir.

Türkiye'de ise Hatay ve Mersin yöresinde yapılmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler bir ürün olmuştur. Avrupa ve Amerika'da cipsle birlikte tüketilen bir meze haline gelmiştir.

Mersin yöresine ait Tarsus Humusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.