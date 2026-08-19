Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi: Kıyır kıyır nefis kurabiye nasıl yapılır?

Kıyır kıyır dokusu ve nefis lezzetiyle bayatlamayan tuzlu kurabiye, çay saatlerinin favorisi olmaya aday. İşte tarifi...

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tereyağı veya margarin

Sıvı yağ

Yumurta

Sirke

Toz şeker

Tuz

Kabartma tozu

Un

Üzeri için yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Kurabiyeyi hazırlamak için öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı ve yumurtayı geniş bir karıştırma kabına alın. Sirke, tuz ve toz şekeri ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ardından kabartma tozunu ve unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Unu azar azar eklemek, kurabiyelerin kıvamının sertleşmesini önlemek açısından önemlidir.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle şekil verin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış fırında kurabiyelerin üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin.

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYENİN PÜF NOKTASI

Kurabiyelerin kıyır kıyır olması için hamuru hazırlarken unu kontrollü eklemek ve fazla yoğurmamak önemlidir. Sirke de tuzlu kurabiyelerde tercih edilen malzemelerden biri olarak hamurun dokusuna katkı sağlayabilir.

Kurabiyeleri tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta muhafaza etmek, tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Çay ve kahve yanında servis edilebilen bayatlamayan tuzlu kurabiye, önceden hazırlanarak misafir sofralarında da sunulabilir.