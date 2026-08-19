Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi: Kıyır kıyır nefis kurabiye nasıl yapılır?

Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi: Kıyır kıyır nefis kurabiye nasıl yapılır?

19.08.2026 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi: Kıyır kıyır nefis kurabiye nasıl yapılır?

Çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden tuzlu kurabiye, kıyır kıyır dokusuyla sofralarda yerini alıyor. Uzun süre tazeliğini koruyan bayatlamayan tuzlu kurabiye, misafir sofraları ve atıştırmalık tabakları için pratik bir seçenek oluyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kıyır kıyır dokusu ve nefis lezzetiyle bayatlamayan tuzlu kurabiye, çay saatlerinin favorisi olmaya aday. İşte tarifi...

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Tereyağı veya margarin
  • Sıvı yağ
  • Yumurta
  • Sirke
  • Toz şeker
  • Tuz
  • Kabartma tozu
  • Un
  • Üzeri için yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Kurabiyeyi hazırlamak için öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı ve yumurtayı geniş bir karıştırma kabına alın. Sirke, tuz ve toz şekeri ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ardından kabartma tozunu ve unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Unu azar azar eklemek, kurabiyelerin kıvamının sertleşmesini önlemek açısından önemlidir.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle şekil verin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış fırında kurabiyelerin üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin.

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYENİN PÜF NOKTASI

Kurabiyelerin kıyır kıyır olması için hamuru hazırlarken unu kontrollü eklemek ve fazla yoğurmamak önemlidir. Sirke de tuzlu kurabiyelerde tercih edilen malzemelerden biri olarak hamurun dokusuna katkı sağlayabilir.

Kurabiyeleri tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta muhafaza etmek, tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Çay ve kahve yanında servis edilebilen bayatlamayan tuzlu kurabiye, önceden hazırlanarak misafir sofralarında da sunulabilir.

İlgili Konular: #pratik tatlı #tuzlu kurabiye

İlgili Haberler

Sofraların klasik lezzeti: Kolay Amerikan salatası tarifi
Sofraların klasik lezzeti: Kolay Amerikan salatası tarifi Sofraların klasik lezzetlerinden Amerikan salatası, sebzelerin mayonezli sosla buluşmasıyla hazırlanıyor. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanında servis edilen bu salatayı evde pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.
Anne mutfağının en tatlı klasiği: Üzeri yanık hakiki fırın sütlaç tarifi...
Anne mutfağının en tatlı klasiği: Üzeri yanık hakiki fırın sütlaç tarifi... Pastane vitrinlerinde görüp özendiğiniz o hafif yanık kabuğu ve nişasta kokmayan orijinal dokuyu evde yakalamak aslında birkaç küçük tekniğe bakıyor. İşte çay saatlerinize ve akşam yemeklerinin sonrasına çok yakışacak, tam ölçülü ve "gerçek" bir sütlaç tarifi...