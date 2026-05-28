Bayramların vazgeçilmez tatlısı: Ev baklavası tarifi

Bayram dönemlerinde evlerde sıklıkla yapılan el açması baklava, hamurunun inceliği ve şerbetinin tam kıvamında olmasıyla nitelik kazanır. Hamuruna eklenen sirke yufkanın daha rahat açılmasına ve piştiğinde çıtır bir doku almasına yardımcı olur. Malzeme ölçülerine ve pişirme sıcaklığına dikkat edildiğinde, hamurlaşmayan ve kıvamını uzun süre koruyan bir tatlı elde edilir.
EV BAKLAVASI TARİFİ
Malzemeler
- 5 su bardağı un (baklavalık-böreklik kaliteli un)
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke (yufkanın çıtır olması ve rahat açılması için hayati teknik detay)
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tuz
- Açmak İçin: Bolca buğday veya mısır nişastası
- 2.5 - 3 su bardağı ince kıyılmış ceviz içi (veya Antep fıstığı)
- 250 gram saf tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ (tereyağının yanmasını önlemek ve parlaklık vermek için)
- Altın Sarısı Şerbeti İçin:
- 5 su bardağı toz şeker
- 5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı
- Un hariç tüm hamur malzemelerini geniş bir karıştırma kabına alın ve homojen bir şekilde karıştırın. Elenmiş unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak, pürüzsüz ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar en az 10 dakika yoğurun. Hamuru 30 eşit bezeye ayırıp üzerini nemli bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen bezeleri unla değil, bol nişasta kullanarak önce küçük bir tabak büyüklüğünde açın. Ardından 10'arlı gruplar halinde üst üste dizin (aralarına bol nişasta serpin). Bu 10'lu grubu tek bir yufka gibi baklava tepsinizin boyutuna gelene kadar oklava yardımıyla tül gibi incecik açın. toplamda 3 büyük yufka katmanı elde edeceksiniz (her biri 10 ince katmandan oluşur).
- Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. İlk 10'lu ince katmanı tepsinin tabanına yayın. Üzerine kıyılmış cevizin yarısını eşit şekilde serpiştirin. İkinci 10'lu katmanı serip kalan cevizi dökün. En üste ise en pürüzsüz açtığınız son 10'lu katmanı yerleştirin.
- Baklavayı keskin bir bıçak yardımıyla geleneksel baklava dilimi veya kare şeklinde tabanına kadar tamamen kesin. (Kesim işlemi yağın en alt katlara kadar ulaşması için şarttır).
- Tereyağını eritin ve üzerindeki beyaz köpükleri (tortuları) bir kaşıkla tamamen temizleyin. (Bu tortular temizlenmezse baklavanın üzerinde siyah yanık lekeleri oluşturur). Eritilmiş sıcak tereyağına sıvı yağı ekleyin. Bu sıcak yağ karışımını bir kaşık yardımıyla baklavanın her yerine, özellikle kesim çizgilerine cömertçe gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 160°C - 170°C derece fırında (alt-üst ayar), baklavanın içi de kat kat pişip üzeri altın sarısı bir renk alana kadar yaklaşık 1 saat - 1 saat 15 dakika ağır ağır pişmeye bırakın. (Yüksek ısıda pişerse dışı hemen kızarır ama içi hamur kalır).
- Baklava fırındayken su ve şekeri kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, limon suyunu ekleyip 15-20 dakika yoğun bir kıvam alana kadar kaynatın. Baklava fırından çıkınca ilk sıcaklığının geçmesi için 5 dakika bekleyin. Ilık baklavanın üzerine sıcak (ılık-sıcak arası) şerbeti cömertçe gezdirin.