Bayramların vazgeçilmez tatlısı: Ev baklavası tarifi

Bayram dönemlerinde evlerde sıklıkla yapılan el açması baklava, hamurunun inceliği ve şerbetinin tam kıvamında olmasıyla nitelik kazanır. Hamuruna eklenen sirke yufkanın daha rahat açılmasına ve piştiğinde çıtır bir doku almasına yardımcı olur. Malzeme ölçülerine ve pişirme sıcaklığına dikkat edildiğinde, hamurlaşmayan ve kıvamını uzun süre koruyan bir tatlı elde edilir.

EV BAKLAVASI TARİFİ

Malzemeler

5 su bardağı un (baklavalık-böreklik kaliteli un)

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke (yufkanın çıtır olması ve rahat açılması için hayati teknik detay)

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Açmak İçin: Bolca buğday veya mısır nişastası

2.5 - 3 su bardağı ince kıyılmış ceviz içi (veya Antep fıstığı)

250 gram saf tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ (tereyağının yanmasını önlemek ve parlaklık vermek için)

Altın Sarısı Şerbeti İçin:

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı