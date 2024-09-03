Latin Amerika'nın bilinmeyen lezzeti: Chupe de Camarones tarifi

Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:30

Güncelleme: 03.09.2024 - 17:30

Latin Amerika mutfağı, çeşitliliği ve zengin tatlarıyla dünya çapında ün yapmış olsa da, hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok lezzet barındırıyor. Bu lezzetlerden biri de Peru'nun ünlü yemeklerinden "Chupe de Camarones"dir. Genellikle And Dağları'nın eteklerinde, özellikle Arequipa bölgesinde tüketilen bu deniz mahsullü çorba, hem doyurucu hem de inanılmaz derecede lezzetlidir. İşte, Chupe de Camarones tarifi...

CHUPE DE CAMARONES TARİFİ:

Malzemeler:

500 gram taze karides

2 adet patates (küp şeklinde doğranmış)

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı mısır (konserve veya taze)

1 su bardağı yeşil bezelye

1 su bardağı süt

4 su bardağı su veya balık suyu

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı achiote (isteğe bağlı, renk vermek için)

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet limon (servis için)

Taze kişniş (servis için)

Yapılışı: