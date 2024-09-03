Latin Amerika'nın bilinmeyen lezzeti: Chupe de Camarones tarifi
Chupe de Camarones, Peru mutfağının az bilinen ancak enfes lezzetlerinden biridir. Kremsi yapısı, bol deniz mahsulleri ve özgün baharatlarla harmanlanmış bu çorba, Latin Amerika’nın eşsiz tatlarından biri olarak öne çıkıyor.
Latin Amerika mutfağı, çeşitliliği ve zengin tatlarıyla dünya çapında ün yapmış olsa da, hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok lezzet barındırıyor. Bu lezzetlerden biri de Peru'nun ünlü yemeklerinden "Chupe de Camarones"dir. Genellikle And Dağları'nın eteklerinde, özellikle Arequipa bölgesinde tüketilen bu deniz mahsullü çorba, hem doyurucu hem de inanılmaz derecede lezzetlidir. İşte, Chupe de Camarones tarifi...
CHUPE DE CAMARONES TARİFİ:
Malzemeler:
- 500 gram taze karides
- 2 adet patates (küp şeklinde doğranmış)
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 su bardağı mısır (konserve veya taze)
- 1 su bardağı yeşil bezelye
- 1 su bardağı süt
- 4 su bardağı su veya balık suyu
- 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı achiote (isteğe bağlı, renk vermek için)
- Tuz ve karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 adet limon (servis için)
- Taze kişniş (servis için)
Yapılışı:
- Büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyerek yumuşayana kadar soteleyin. Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin.
- Küp şeklinde doğranmış patatesleri, kimyonu ve achiote'yi (kullanıyorsanız) ekleyin. Patatesler hafifçe kızarana kadar karıştırarak pişirin.
- Tencereye su veya balık suyunu ekleyin. Kaynadıktan sonra mısır ve yeşil bezelyeyi ekleyin. Patatesler yumuşayana kadar pişirin.
- Karidesleri tencereye ekleyin ve karidesler pembeleşene kadar pişirin. Ardından sütü ekleyin ve karışımı bir taşım daha kaynatın.
- Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine taze kişniş serpin ve limon dilimleriyle servis yapın.
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