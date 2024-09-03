Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Siron tarifi
Karadeniz mutfağının nadide lezzetlerinden biri olan Siron, basit malzemelerle yapılan, ancak tadıyla büyüleyen bir yemektir. Bu geleneksel tarif, sofralara nostaljik bir dokunuş katıyor. İşte, Siron tarifi...
Anadolu'nun dört bir yanından gelen lezzetler, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü oluşturur. Ancak, bu yemekler arasında bazıları zamanla unutulmuş, sadece belirli bölgelerde bilinir hale gelmiştir. Karadeniz mutfağının kadim tariflerinden Siron, tam da bu yemeklerden biridir. İşte, Siron tarifi...
SİRON TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı su veya et suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yapılışı:
- Yufkaları tezgaha serin ve sıkıca rulo yaparak sarın. Daha sonra bu ruloları yaklaşık 2-3 cm genişliğinde dilimleyin. Dilimlediğiniz yufkaları fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızarana kadar pişirin.
- Yoğurdu bir kaseye alın, ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyip karıştırın. Yoğurdun çok katı olmaması için bir miktar su veya et suyu ekleyerek inceltin.
- Fırından çıkardığınız kızarmış yufkaların üzerine sıcak su veya et suyu gezdirin. Bu işlem, yufkaların hafifçe yumuşamasını sağlar.
- Bir tavada tereyağını eritin ve üzerine kırmızı toz biberi ekleyip hafifçe kavurun.
- Yufkaların üzerine önce yoğurtlu karışımı dökün, ardından kırmızı biberli tereyağını gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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