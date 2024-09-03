Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Siron tarifi

Yayınlanma: 03.09.2024 - 20:17

Güncelleme: 03.09.2024 - 20:17

Anadolu'nun dört bir yanından gelen lezzetler, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü oluşturur. Ancak, bu yemekler arasında bazıları zamanla unutulmuş, sadece belirli bölgelerde bilinir hale gelmiştir. Karadeniz mutfağının kadim tariflerinden Siron, tam da bu yemeklerden biridir. İşte, Siron tarifi...

SİRON TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı: