Beş çayınız için enfes tarif: Anne usulü elmalı kurabiye tarifi

Tarçın ve elmanın mükemmel uyumunu bir araya getiren elmalı kurabiye, yıllardır sofralardaki yerini koruyan klasik bir lezzet. Ağızda dağılan dokusu ve mis gibi kokusuyla hem çay saatlerine hem de misafir ikramlarına çok yakışır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, tam kıvamında sonuç verir.

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un

İç harcı için:

3 adet orta boy elma

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 avuç ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı