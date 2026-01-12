Beş çayınız için enfes tarif: Anne usulü elmalı kurabiye tarifi

Tarçın ve elmanın mükemmel uyumunu bir araya getiren elmalı kurabiye, yıllardır sofralardaki yerini koruyan klasik bir lezzet. Ağızda dağılan dokusu ve mis gibi kokusuyla hem çay saatlerine hem de misafir ikramlarına çok yakışır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, tam kıvamında sonuç verir.
ELMALI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 3 adet orta boy elma
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 avuç ceviz (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Yapılışı
- İç harcı hazırlayın: Elmaları rendeleyin ve bir tavaya alın. Üzerine toz şekeri ekleyerek orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın tarçın ve cevizi ekleyin, karıştırıp soğumaya bırakın.
- Hamuru yoğurun: Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve pudra şekerini derin bir kapta karıştırın. Kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Yavaş yavaş un ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
- Kurabiyeleri şekillendirin: Hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi açıp üçgen şeklinde kesin. Geniş kısmına elmalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın.
- Pişirin: Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.
- Servise hazırlayın: Fırından çıkan kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpin.