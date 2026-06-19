Beş çayınız için geleneksel bir İngiliz tatlısı: Scone

Mutfak literatüründe Birleşik Krallık’ın asırlık çay saati geleneklerini (Afternoon Tea) sırtlayan en önemli hamur işi Scone (skon)'dur. Yapı olarak puf poğaça ile kurabiye arasında bir köprü kursa da, dokusu çok daha hafif, unsu ve tereyağlıdır. Bu tarifi diğer fırın ürünlerinden ayıran en temel özellik; hamurun bir ekmek gibi kesinlikle uzun uzadıya yoğrulmamasıdır. Tereyağının unla parmak uçlarında ezilerek kum haline getirilmesi, fırındaki sıcaklıkla yağın eriyerek hamurun içinde gözenekler yaratmasını ve scone'un kat kat yükselmesini sağlar.
SCONE TARİFİ
Malzemeler
Gövde Tabanı İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı kabartma tozu (bolca kabarması için)
- 3 yemek kaşığı toz şeker (hafif bir tatlılık dengesi)
- Yarım çay kaşığı tuz
- 75 gram tereyağı (kesinlikle çok soğuk ve küp doğranmış)
- 1 su bardağı soğuk süt veya krema
- 1 adet yumurta (oda sıcaklığında)
Üzeri İçin:
- 1 yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı süt (çırpılmış)
- Çilek veya ahududu reçeli
- Kaymak veya çırpılmış yoğun krema (Clotted Cream alternatifi)
Yapılışı
- Unu, kabartma tozunu, şekeri ve tuzu geniş bir kaba eleyin. Buzdolabından çıkardığınız buz gibi sert tereyağı küplerini unun içine atın. Parmak uçlarınızı kullanarak tereyağını unla birlikte ezin. Amaç, hamuru yoğurmadan tereyağını unla bütünleştirerek ıslak kum veya ince kırıntı görüntüsü elde etmektir. (Avuç içinizi kullanmayın, elinizin ısısı tereyağını eritmemelidir).
- Ayrı bir kapta soğuk sütü ve 1 adet yumurtayı çırpın. Bu sıvı karışımı unlu kırıntıların ortasına dökün.
- Bir spatula veya çatalla malzemeleri sadece birbirine tutunana kadar kabaca karıştırın. Hamur toparlandığı an karıştırmayı bırakın. Hamuru kesinlikle ekmek hamuru gibi yoğurmayın; aksi takdirde gluten aktifleşir ve scone'lar hafif ve pofuduk olmak yerine sert ve lastiksi olur.
- Hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın. Elinizle bastırarak dikdörtgen formuna getirin. Hamuru ortadan ikiye katlayıp tekrar bastırarak 2-3 cm kalınlığında düz bir tabaka elde edin (Bu katlama işlemi scone'ların fırında kat kat ayrılmasını sağlar).
- Yuvarlak bir kurabiye kesici veya ağzı unlanmış bir su bardağı yardımıyla hamurdan dik hamlelerle yuvarlaklar kesin. Kesiciyi sağa sola çevirmemeye özen gösterin; kenarlar ezilirse hamur fırında yukarı doğru düzgün yükselemez.
- Çörekleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 200°C fırında (alt-üst ayar), üzerleri altın sarısı renk alana ve tabanları hafifçe kızarana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.