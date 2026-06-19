Beş çayınız için geleneksel bir İngiliz tatlısı: Scone

Mutfak literatüründe Birleşik Krallık’ın asırlık çay saati geleneklerini (Afternoon Tea) sırtlayan en önemli hamur işi Scone (skon)'dur. Yapı olarak puf poğaça ile kurabiye arasında bir köprü kursa da, dokusu çok daha hafif, unsu ve tereyağlıdır. Bu tarifi diğer fırın ürünlerinden ayıran en temel özellik; hamurun bir ekmek gibi kesinlikle uzun uzadıya yoğrulmamasıdır. Tereyağının unla parmak uçlarında ezilerek kum haline getirilmesi, fırındaki sıcaklıkla yağın eriyerek hamurun içinde gözenekler yaratmasını ve scone'un kat kat yükselmesini sağlar.

SCONE TARİFİ

Malzemeler

Gövde Tabanı İçin:

3 su bardağı un

1 yemek kaşığı kabartma tozu (bolca kabarması için)

3 yemek kaşığı toz şeker (hafif bir tatlılık dengesi)

Yarım çay kaşığı tuz

75 gram tereyağı (kesinlikle çok soğuk ve küp doğranmış)

1 su bardağı soğuk süt veya krema

1 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı süt (çırpılmış)

Çilek veya ahududu reçeli

Kaymak veya çırpılmış yoğun krema (Clotted Cream alternatifi)

Yapılışı