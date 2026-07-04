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Bir dilim asla yetmeyen enfes lezzet: Haşhaşlı ıslak kek tarifi

Bir dilim asla yetmeyen enfes lezzet: Haşhaşlı ıslak kek tarifi

4.07.2026 23:10:00
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Haber Merkezi
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Bir dilim asla yetmeyen enfes lezzet: Haşhaşlı ıslak kek tarifi

Bol kakaolu dokusu, içine kadar işleyen enfes sosu ve haşhaşın hafif çıtır dokusuyla haşhaşlı ıslak kek, klasik tariflere farklı bir lezzet kazandırıyor. İşte enfes haşhaşlı ıslak kek tarifi...
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Klasik ıslak kek tarifine farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için haşhaşlı ıslak kek harika bir alternatif sunuyor. Kakaolu yumuşacık kekin içine işleyen yoğun sos, haşhaşın kendine özgü aromasıyla buluşarak her lokmada eşsiz bir lezzet oluşturuyor. İşte enfes haşhaşlı ıslak kek tarifi...

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HAŞHAŞLI ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı mavi haşhaş

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Islak sos için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

Haşhaş

Rendelenmiş çikolata veya kakao

HAŞHAŞLI ISLAK KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Kakao, haşhaş, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir kek harcı hazırlayın.

Yağlanmış kare veya dikdörtgen borcama harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Sos için süt, kakao, şeker ve sıvı yağı küçük bir tencerede karıştırarak şeker eriyene kadar ısıtın. Kaynatmamaya özen gösterin.

Fırından çıkan sıcak keki kürdanla birçok yerinden delin.

Ilık sosu kekin her yerine eşit şekilde dökün.

Kek sosu tamamen çekene kadar dinlendirin.

Üzerini haşhaş, rendelenmiş çikolata veya kakao ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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