Yazın en serin lezzeti: Dondurmalı kek tarifi

Klasik kek tariflerine farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için dondurmalı kek, hem görünümü hem de lezzetiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yumuşak kakaolu kek katlarının arasına yerleştirilen bol dondurma, karamel sos ve çikolata kaplaması sayesinde her dilim adeta pastane vitrininin yıldızı haline geliyor. İşte nefis dondurmalı kek tarifi...

DONDURMALI KEK TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağından 1 parmak eksik ılık su

Arası için:

6 top sade dondurma

4 yemek kaşığı karamel sos

Üzeri için:

150 gram bitter çikolata

4 yemek kaşığı karamel sos

DONDURMALI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir karıştırma kabında köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

Üzerine un, kakao, vanilya, kabartma tozu, sıvı yağ ve ılık suyu ekleyerek pürüzsüz kıvamlı bir kek harcı hazırlayın.

Karışımı yağlanmış borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak pişmesini kontrol edin.

Kek tamamen soğuduktan sonra ortadan iki eşit kata ayırın.

Alt katı servis tabağına alın ve üzerine dondurmayı eşit şekilde yayın.

Ardından karamel sos gezdirin.

Üst kat için ayırdığınız keki porsiyonluk dilimlere kesin.

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve kek dilimlerinin üst yüzeylerini çikolataya batırın.

Çikolata kaplı dilimleri dondurmalı katın üzerine dikkatlice dizin.

Son olarak üzerine karamel sos gezdirin ve tatlıyı en az 4-5 saat, tercihen bir gece buzlukta dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!