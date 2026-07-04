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Her öğüne yakışan enfes lezzet: Domatesli kiş tarifi

Her öğüne yakışan enfes lezzet: Domatesli kiş tarifi

4.07.2026 18:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Her öğüne yakışan enfes lezzet: Domatesli kiş tarifi

Tereyağlı çıtır hamuru, eriyen peynirleri ve sulu domates dilimleriyle hazırlanan domatesli kiş tarifi, kahvaltılardan çay saatlerine kadar her sofraya lezzet katıyor. İşte enfes tadıyla domatesli kiş tarifi...
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Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kiş, farklı malzemelerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir hamur işidir. Domatesli kiş ise incecik tereyağlı hamuru, kremamsı dolgusu ve fırında hafifçe karamelize olan domatesleriyle hem göze hem de damağa hitap eden özel tariflerden biridir. İşte enfes tadıyla domatesli kiş tarifi...

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DOMATESLİ KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 gram soğuk tereyağı

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 adet orta boy domates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım su bardağı beyaz peynir

2 adet yumurta

1 paket (200 ml) krema

Tuz

Karabiber

Kekik

DOMATESLİ KİŞ YAPILIŞI

İlk olarak un, tuz ve küp doğranmış soğuk tereyağını parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurta ve soğuk suyu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın. 

Hamuru streç filme sarıp yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta açın ve tereyağıyla yağlanmış kiş kalıbına yerleştirin. 

Çatalla tabanını birkaç yerinden delin.

Hamuru önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika ön pişirme yapın.

Bu sırada yumurta ve kremayı çırpın. 

İçine rendelenmiş kaşar peyniri, ezilmiş beyaz peynir, tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız harcı ön pişmiş hamurun üzerine dökün.

Domatesleri ince dilimler halinde keserek harcın üzerine dizin.

180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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