Anne köftesinin en havalı hali: Fırında İzmir köfte tarifi...

Kızarmış patatesin ve anne köftesinin o muazzam uyumu, fırında domatesli bir sosla buluşunca ortaya çıkan lezzeti tarif etmeye kelimeler yetmez! Dilim dilim patateslerin köftelerle sırt sırta dizildiği, sosuna taze ekmek banmanın şart olduğu İzmir Köfte, ev yemeklerinin en neşeli halidir.

MALZEMELER

Köfte Harcı İçin:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 adet yumurta

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

3 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

Hafifçe kızartmak için yarım çay bardağı sıvı yağ

Sosu ve Üzeri İçin:

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Süslemek için: 2 adet domates ve 3-4 adet yeşil biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, maydanoz ve baharatları derin bir kapta macun kıvamına gelene kadar çok iyi yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp uzun ince parmak şeklinde (İzmir köfte formu) şekillendirin.

Geniş bir tavaya sıvı yağını alın ve kızdırın. Önce elma dilimi doğranmış patatesleri dış kısımları hafifçe kabuk bağlayana kadar (tam pişmeden) kızartıp alın. Ardından aynı yağda hazırladığınız köftelerin dışını hafifçe mühürleyin.

Fırın tepsisine veya borcama, bir patates bir köfte olacak şekilde malzemeleri sırt sırt vererek dizin.

Bir kasede salça ve sıcak suyu pürüzsüz olana kadar çırpıp (bir çimdik de tuz atarak) tepsideki köfte ve patateslerin üzerine eşit şekilde gezdirin.

Boşluklara dilimlenmiş domates ve biberleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, domates ve biberler güzelce kızarıp köfteler sosu hafifçe çekene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.