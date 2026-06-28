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Krizlere en hızlı çözüm: Sadece 10 dakikada tencerede akışkan çikolatalı sufle tarifi...

Krizlere en hızlı çözüm: Sadece 10 dakikada tencerede akışkan çikolatalı sufle tarifi...

28.06.2026 22:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Krizlere en hızlı çözüm: Sadece 10 dakikada tencerede akışkan çikolatalı sufle tarifi...

Fırın çalıştırmaya bile gerek kalmadan, ansızın bastıran çikolata krizlerinizi anında çözecek o meşhur akışkan sufleyi ocakta hazırlıyoruz! Dışı yumuşacık bir kek, içi ise kaşığı daldırdığınız an şelale gibi akan sıcak çikolata...

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Yapımı en pratik ama yemesi en keyifli tatlıların başında gelen sufleyi, evdeki standart fincanlar ve geniş bir tencere yardımıyla hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. İçine saklayacağınız o ekstra çikolata parçaları sayesinde tam bir lezzet bombasına dönüşecek bu tarif, tatlı krizlerinizin yeni kurtarıcısı olacak.

Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı dolusu kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

80 gram (1 kare paket) bitter veya sütlü çikolata (İçine koymak için)

Üzeri için: Pudra şekeri

ADIM ADIM TARİF 

Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve toz şekeri karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar iyice çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ilave edin. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayın; sadece malzemeler birbirine geçip pürüzsüz olana kadar bir spatula veya tel çırpıcıyla yavaşça karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını ısıya dayanıklı çay fincanlarına (veya küçük güveç kaplarına), üzerlerinde iki parmak kabarma payı boşluğu kalacak şekilde paylaştırın.

Her bir fincanın tam ortasına, harcın içine doğru 2-3 kare çikolata batırın. Çikolatalar pişerken eriyip o meşhur akışkan dokuyu oluşturacak.

Fincanları geniş bir tencereye aralıklı olarak dizin. Tencerenin içine, fincanların yarısına (boyuna) gelecek kadar kaynar su doldurun. (Suyun fincanların içine sıçramamasına çok dikkat edin).

Tencereyi ocağa alın ve altını açın. Su fokurdamaya başladığında ocağın altını kısın. Tencerenin üzerini temiz bir mutfak bezi veya havlu kağıt ile kapatıp kapağını öyle örtün (Bu sayede buharlaşıp damlayan sular sufleleri ıslatıp bozmayacaktır).

Kapağı kapalı şekilde tam 10 dakika pişirin. (İçinin akışkan kalması için bu süreyi geçirmemeye özen gösterin, daha fazla pişerse keke dönüşür).

Süre dolduğunda ocağı kapatın ve fincanları dikkatlice tencereden alın. İlk sıcağı geçince üzerlerine pudra şekeri serpip doğrudan fincandan kaşıklayarak sıcak sıcak servis yapın.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #sufle

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