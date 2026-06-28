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Serinleten ev yapımı lezzet: Frozen yoğurt tarifi

Serinleten ev yapımı lezzet: Frozen yoğurt tarifi

28.06.2026 13:54:00
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Haber Merkezi
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Serinleten ev yapımı lezzet: Frozen yoğurt tarifi

Sıcak havalarda ferahlatıcı bir tatlı alternatifi olan frozen yoğurt, hafif yapısı ve kolay hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Evde birkaç malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, dondurma sevenler için daha hafif bir seçenek sunuyor.
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Yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan frozen yoğurt, soğuk ve kremamsı dokusuyla özellikle son yıllarda popüler hale geldi. Yoğurdun ferahlatıcı etkisini meyve ve doğal tatlandırıcılarla buluşturan bu tarif, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanların favorisi oluyor.

FROZEN YOĞURT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 yemek kaşığı bal veya pudra şekeri
  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı çilek, muz veya sevilen meyveler
  • 2 yemek kaşığı krema (daha yoğun kıvam için isteğe bağlı)

FROZEN YOĞURT NASIL YAPILIR?

Meyveleri yıkayıp küçük parçalar halinde doğrayın.

Süzme yoğurt, bal ve vanilini geniş bir karıştırma kabına alın.

Karışımı blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Meyveleri ekleyip tekrar kısa süre karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kapaklı bir kaba aktarın.

Dondurucuda yaklaşık 3-4 saat bekletin.

Servis etmeden önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekleterek daha kolay şekil almasını sağlayın.

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