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Katalonya’dan dünyaya yayılan tatlı: Xuixo tarifi

Katalonya’dan dünyaya yayılan tatlı: Xuixo tarifi

8.06.2026 12:10:00
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Haber Merkezi
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Katalonya’dan dünyaya yayılan tatlı: Xuixo tarifi

İspanya’nın Katalonya bölgesine özgü xuixo, çıtır dış kabuğu ve içindeki kremasıyla donut benzeri bir tatlı olarak öne çıkıyor. Şeker kaplaması ve hafif dolgusu sayesinde son yıllarda dünya mutfağında da ilgi görüyor.
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Katalan mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan xuixo, kızartılarak hazırlanan hamurun içinin vanilyalı krema ile doldurulmasıyla yapılan özel bir lezzettir. Dışı şekerle kaplanan bu tatlı, özellikle kahve yanında tüketilen popüler bir sokak lezzeti olarak bilinir.

XUİXO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kuru maya
  • 1 çay bardağı ılık süt
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tuz

Krema için:

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilin

Kaplama için:

  • Toz şeker
  • Kızartmak için sıvı yağ

XUİXO NASIL YAPILIR?

Öncelikle krema hazırlanır. Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısı bir tencerede karıştırılarak pişirilir. Koyulaşan krema vanilin eklenerek soğumaya bırakılır.

Hamur için maya ılık süt ile eritilir. Un, yumurta, şeker, tereyağı ve tuz eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur. Hamur dinlendirilerek mayalanması sağlanır.

Mayalanan hamur açılır ve kare parçalar halinde kesilir. İçlerine hazırlanan krema eklenir ve kapatılır.

Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartılan xuixolar, sıcakken toz şekere bulanarak servis edilir.

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