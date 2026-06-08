Yaz sofralarının renkli lezzeti: Domates dolması tarifi

Domates dolması, Türk mutfağının en sevilen zeytinyağlı ve dolma çeşitlerinden biridir. Olgun domateslerin içi oyularak hazırlanan bu tarif, pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harç sayesinde oldukça aromatik bir lezzet sunar. Hem sıcak hem de ılık olarak servis edilebilen domates dolması, özellikle yaz aylarında hafif yemek tercih edenler için ideal bir seçenektir. İşte enfes tadıyla domates dolması tarifi...

DOMATES DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

6 adet orta boy domates

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1/2 çay kaşığı kimyon

1,5 su bardağı sıcak su

DOMATES DOLMASI YAPILIŞI

Domateslerin üst kısmını kapak şeklinde kesin ve içlerini dikkatlice oyun.

Pirinci yıkayıp süzün.

Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun.

Salça ve baharatları ekleyip karıştırın.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

İç harca yarım su bardağı sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Hazırlanan harcı domateslerin içine doldurun.

Domatesleri tencereye dizin ve kalan sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ilık veya soğuk servis edin.

Afiyet olsun!