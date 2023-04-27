Bir Rus klasiği: Borş (borsch) çorbası tarifi...

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:25

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:30

Rus ve Ukrayna mutfağında önemli bir yere sahip olan Borş (borsch) çorbası, Avrupa ülkelerinde de sık sık tüketilir. Ana malzemesi pancar, havuç, lahana ve dana eti ile hazırlanan bu çorba, kremayla zenginleştirilir. Rus mutfağı, farklı kültürlerle etkileşim içinde olduğu için, birbirinden lezzetli tarifleri içerisinde barındırır. İşte sizlere sağlıklı besleyici malzemelerle dolu olan nefis borş (borsch) çorbası tarifi…

BORŞ (BORSCH) ÇORBASI

Malzemeler

500 gr kemikli dana eti

300 gr beyaz lahana

1 adet orta boy pancar

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1çay kaşığı tuz ve toz şeker

Tane karabiber

Su ve et suyu

Servis için

Yarım su bardağı bardağı krema veya süzme yoğurt





Yapılışı

Öncelikle kemikli etleri tencereye alın, içerisine defne yaprağı ve tane karabiber ekleyin ve etler kemiklerinden ayrılacak seviyeye gelinceye kadar pişirin. Pancarın kabuğunu soymadan tencereye alın ve yumuşayana kadar haşlayın. Yumuşayan pancarın suyunu dökün. Kabuğunu soyup doğrayın. Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayın. Lahanayı, havucu, patatesi da eşit şekilde doğrayın. İlk olarak tencereye yağ ile birlikte soğanları alarak kavurmaya başlayın. Havuç, pancar ve patates ekleyerek pişirmeye devam edin. Küp küp doğradığınız domatesleri ve lahanayı da tencereye ekleyin. Kavurmaya devam edin. Pişen etleri kemiklerinden ayırın tencereye ekleyin. Üzerine et suyu, tuz ve karabiberi de ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişen çorbanızı tabağa alın. Üzerine isteğe bağlı ekşi krema ya da süzme yoğurt ile servis yapın. Afiyet olsun.

BORŞ (BORSCH) ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Borş (borsch) çorbasını et kullanmadan da yapabilirisiniz.

Rengini haşlama suyuna bırakmaması için pancarları bir çatal ya da kürdan yardımıyla delmeden kabuklu bir şekilde en az 15-20 dakika kadar haşlayın.

Et suyunu ayrıca haşlayın ve hazırladığınız et suyunu çorba yapımında kullanın.

Pancarlar ellerini boyayacaktır, arzu ederseniz tek kullanımlık mutfak eldiveni kullanın.

Orijinal tarifte servis esnasında tabağın ortasına ekşi krema kullanılır, süzme yoğurtla da servis edilebilir.