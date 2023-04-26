Kuşkonmaz nedir, nasıl temizlenir, nasıl tüketilir?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 08:59

Güncelleme: 26.04.2023 - 08:59

Özel bir iklim ve toprak türüne ihtiyacı olmaması kuşkonmazı dünyanın birçok bölgesinde yetiştirmeye imkan sağlamaktadır. Ülkemizde ekimine son yıllarda başlanmıştır. Türkiye'de en çok yetiştirilen iller Muğla, Manisa ve Aydın. İnce mızrak görünümlü kuşkonmaz, ilkbaharda dikkatimizi çekse de yıl boyunca yetişen bir sebzedir. Mor, beyaz ve pembe renkli çeşitleri bulunur. En yaygın olanı yeşil renklisidir. Et yemeklerinin yanına çok yakışır. Dengeli bir sebze olan kuşkonmaz, yağ ve kolesterol içermez.

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?



İnce kuşkonmazları kabuklarını temizlemeden bütün olarak pişirebilirsiniz.



Kalın olanların saplarındaki sert kısımların kabuklarını bir sebze ya da kabak soyacağı ile soymak gerekir

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kuşkonmazları biraz tuz eklediğiniz suda haşlayabilirsiniz.



Kalın kuşkonmazların sap kısımları daha serttir. Pişirirken uç kısımları suya değmeyecek şekilde dik olarak bir tencereye yerleştirin ve kapağını kapatın. Böylece sapları suda, uçları ise buharda pişecektir.



İnce olanları ise bütün olarak suda 3-4 dakika haşlayabilirsiniz. Kalın olanları 5-6 dakikadan daha fazla haşlamayın.

Haşladığınız kuşkonmazları sudan alıp buzlu suya atın. Bu işlem hem pişme işlemini durdurur hem de kuşkonmazların renklerini korumalarını sağlar.



Fırında biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ilavesiyle pişirebilir.

Pişirdiğiniz bu kuşkonmazları yemeklerinizin yanına garnitür olarak koyabilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Haşlama veya ızgarada kuşkonmazı pişirebilirsiniz. Haşladıktan sonra ezilmiş sarımsak ve zeytinyağı gezdirerek tüketebilirsiniz.

Kuşkonmazlı omlet yapabilir. Çorbalarınıza, makarnalarınıza kuşkonmaz ekleyebilirsiniz.

Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla tavada soteleyip de tüketebilirsiniz.

KUŞKONMAZ HAŞLAMA

Malzemeler



1 demet kuşkonmaz



Haşlamak için su



2 diş sarımsak



2 yemek kaşığı zeytinyağı



Yarım limonun suyu



Tuz, karabiber





Yapılışı



Kuşkonmazları yıkayıp uçlarındaki sert kısımları bir kabak soyacağı ya da bıçakla sıyırarak temizleyin. Tuzlu su kaynatıp kuşkonmazları hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp servis tabağına alın. Soğuduktan sonra ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

KUŞKONMAZ IZGARA

Malzemeler



1 demet kuşkonmaz



1 yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber



Sarımsak tozu



Yapılışı



Kuşkonmazları temizledikten sonra, bir kaseye zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyip, karıştın. Fırça yardımıya karışımı kuşkonmazların üzerine sürün. Izgarayı veya gril tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın. Isıtılmış tavanın veya ızgaranın üzerine kuşkonmazları ekleyip, önlü arkalı 5 dakika pişirin. Afiyet olsun.





