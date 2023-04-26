Kuşkonmaz nedir, nasıl temizlenir, nasıl tüketilir?
Son yıllarda mutfaklara daha fazla girmeye başlayan kuşkonmaz, düşük kalorisi ve sağlığa pek çok faydası ile güçlü, hafif ve zarif bir sebze. Aslında antik çağlardan beri bilinen bir sebze olan kuşkonmaz, eski Mısır’da büyük değer görüyor ve tanrılara adanan yiyecekler arasında yer alıyordu. Bu özel sebze artık ülkemizde de rahatça bulunabiliyor.
Özel bir iklim ve toprak türüne ihtiyacı olmaması kuşkonmazı dünyanın birçok bölgesinde yetiştirmeye imkan sağlamaktadır. Ülkemizde ekimine son yıllarda başlanmıştır. Türkiye'de en çok yetiştirilen iller Muğla, Manisa ve Aydın. İnce mızrak görünümlü kuşkonmaz, ilkbaharda dikkatimizi çekse de yıl boyunca yetişen bir sebzedir. Mor, beyaz ve pembe renkli çeşitleri bulunur. En yaygın olanı yeşil renklisidir. Et yemeklerinin yanına çok yakışır. Dengeli bir sebze olan kuşkonmaz, yağ ve kolesterol içermez.
KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?
İnce kuşkonmazları kabuklarını temizlemeden bütün olarak pişirebilirsiniz.
Kalın olanların saplarındaki sert kısımların kabuklarını bir sebze ya da kabak soyacağı ile soymak gerekir
KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?
Kuşkonmazları biraz tuz eklediğiniz suda haşlayabilirsiniz.
Kalın kuşkonmazların sap kısımları daha serttir. Pişirirken uç kısımları suya değmeyecek şekilde dik olarak bir tencereye yerleştirin ve kapağını kapatın. Böylece sapları suda, uçları ise buharda pişecektir.
İnce olanları ise bütün olarak suda 3-4 dakika haşlayabilirsiniz. Kalın olanları 5-6 dakikadan daha fazla haşlamayın.
Haşladığınız kuşkonmazları sudan alıp buzlu suya atın. Bu işlem hem pişme işlemini durdurur hem de kuşkonmazların renklerini korumalarını sağlar.
Fırında biraz tuz, karabiber ve zeytinyağı ilavesiyle pişirebilir.
Pişirdiğiniz bu kuşkonmazları yemeklerinizin yanına garnitür olarak koyabilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.
Haşlama veya ızgarada kuşkonmazı pişirebilirsiniz. Haşladıktan sonra ezilmiş sarımsak ve zeytinyağı gezdirerek tüketebilirsiniz.
Kuşkonmazlı omlet yapabilir. Çorbalarınıza, makarnalarınıza kuşkonmaz ekleyebilirsiniz.
Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla tavada soteleyip de tüketebilirsiniz.
KUŞKONMAZ HAŞLAMA
Malzemeler
1 demet kuşkonmaz
Haşlamak için su
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz, karabiber
Yapılışı
Kuşkonmazları yıkayıp uçlarındaki sert kısımları bir kabak soyacağı ya da bıçakla sıyırarak temizleyin. Tuzlu su kaynatıp kuşkonmazları hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp servis tabağına alın. Soğuduktan sonra ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp üzerine gezdirin. Afiyet olsun.
KUŞKONMAZ IZGARA
Malzemeler
1 demet kuşkonmaz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Sarımsak tozu
Yapılışı
Kuşkonmazları temizledikten sonra, bir kaseye zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyip, karıştın. Fırça yardımıya karışımı kuşkonmazların üzerine sürün. Izgarayı veya gril tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın. Isıtılmış tavanın veya ızgaranın üzerine kuşkonmazları ekleyip, önlü arkalı 5 dakika pişirin. Afiyet olsun.
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