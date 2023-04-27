Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…

Yayınlanma: 27.04.2023 - 08:58

Güncelleme: 27.04.2023 - 08:58

Bakla, zengin besin içeriği ile ilkbaharın yıldızıdır. Taze baklanın mevsimi biraz kısadır ancak baklayı kurutulmuş bir şekilde de yıl boyu bulmak mümkün. Ayrıca yine zeytinyağlı enginar yemeklerinde de eşlikçi olarak kullanılır. Mutfağımızda taze, iç ve kuru olarak tüketilen bakla, günümüzde Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde de sevilen bir sebze. Şimdi sizlere mevsimi geçmeden zeytinyağlı bakla tarifi…

ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA

Malzemeler



Yarım kg taze bakla



1 çay bardağı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı un



1 su bardağı su



1 adet büyük boy kuru soğan



2 adet küp şeker



Yarım demet dereotu



Tuz



Yapılışı



Öncelikle baklaları iyice temizleyin. Uçlarını kesip ve boylarına göre 2 ya da 3 parçaya bölün. Bir tencerede yağı ısıtın ve küp küp doğranmış soğanları rengi dönene kadar kavurun. Soğanların üzerine tuz ve şekeri ekleyin. Baklaları ilave edip, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kadar kavurun. Sonra 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı unu ekleyin. Topak kalmaması için iyice karıştırın. Suyu, tencereye ekleyip, tencerenin kapağını kapatın. Baklalar suyunu çekene kadar pişirin. Dereotunu ince ince doğrayıp, ocağın altını kapatın sonra baklalar soğuyana kadar bekleyin. Servis tabağına alın. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirin ve ince doğranmış dereotu serpiştirerek servis yapın. Yoğurt taze baklanın en güzel eşlikçisidir. Yanına bir kase yoğurt eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun.



