Sebzelerin pratik kurtarıcısı: GRATEN
Haşlanmış veya fırında pişmiş sebzelerin üzerine beşamel sos ekleyip, biraz kaşar peyniri rendesi ile fırına verdiğimiz ve üstü kızarana kadar pişirdiğimiz yiyeceklere graten denir. Yumuşacık dokusu ve lezzeti ile çok sevilen graten, pratik olması nedeniyle de sebzelerin kurtarıcısı…
Karnabahardan brokoliye, taze fasulyeden kuşkonmaza, patatesten ıspanağa kadar tüm mevsim sebzeleriyle hazırlanabilecek şıklıkta bir tarif graten. Aynı tekniği et yemeklerinde de kullanabilirsiniz.
İşte sofralarınıza dahil edebileceğiniz en sevilen sebzeli graten çeşitleri…
Karnabahar graten
Patates graten
Mantar graten
Kabak graten
Pırasa graten
Ispanak graten
Tercih edeceğiniz seçeneğe göre sebzelerinizi önden haşlayın ya da doğradıktan sonra birkaç dakika fırında pişirin. Bir yandan beşamel sosunuzu hazırlayın. Sebzelerin üzerine ekleyin. Son olarak üzerine kaşar peyniri ekleyin ve kızarana kadar fırında pişirin. İşte en sevilen graten tariflerinden patates graten ve beşamel sos tarifi…
PATATES GRATEN
Malzemeler
6-8 adet patates
1 küçük paket krema
1 su bardağı süt
3 diş sarımsak
Toz kırmızı biber, kimyon
Karabiber, tuz
Rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
Öncelikle patatesleri soyun ve halka şeklinde ince ince doğrayın. Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir tepsiye dizin. Daha sonra derin bir kapta rendelenmiş sarımsak, krema, süt, baharatlar ve kaşar peynirin bir kısmını ekleyip karıştırın. Karışımı tepsiye dizilmiş patateslerin üzerini geçecek şekilde dökün. Fırına verip 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerine kalan kaşar peynirini eşit bir şekilde serpin. Tekrar fırına verip üstü kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca bir süre dinlendirin. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...
BEŞAMEL SOS TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı un
2. 5 su bardağı süt
Tuz
Yapılışı
Tereyağı ve sıvı yağı küçük tencereye alın ve ısıtın. Unu yağ karışımına ilave ederek kokusu çıkana, rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ilave edildikten sonra hızlıca çırpın ve topak kalmamasını sağlayın. Tuzu ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin.
Not: Beşamel sosunuzun daha lezzetli olması için dilerseniz beyaz biber veya muskat rendesi ekleyebilirsiniz.
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