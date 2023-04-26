Sebzelerin pratik kurtarıcısı: GRATEN

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:23

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:23

Karnabahardan brokoliye, taze fasulyeden kuşkonmaza, patatesten ıspanağa kadar tüm mevsim sebzeleriyle hazırlanabilecek şıklıkta bir tarif graten. Aynı tekniği et yemeklerinde de kullanabilirsiniz.

İşte sofralarınıza dahil edebileceğiniz en sevilen sebzeli graten çeşitleri…

Karnabahar graten

Patates graten

Mantar graten

Kabak graten

Pırasa graten

Ispanak graten



Tercih edeceğiniz seçeneğe göre sebzelerinizi önden haşlayın ya da doğradıktan sonra birkaç dakika fırında pişirin. Bir yandan beşamel sosunuzu hazırlayın. Sebzelerin üzerine ekleyin. Son olarak üzerine kaşar peyniri ekleyin ve kızarana kadar fırında pişirin. İşte en sevilen graten tariflerinden patates graten ve beşamel sos tarifi…

PATATES GRATEN

Malzemeler



6-8 adet patates



1 küçük paket krema



1 su bardağı süt



3 diş sarımsak



Toz kırmızı biber, kimyon



Karabiber, tuz



Rendelenmiş kaşar peyniri



Yapılışı



Öncelikle patatesleri soyun ve halka şeklinde ince ince doğrayın. Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir tepsiye dizin. Daha sonra derin bir kapta rendelenmiş sarımsak, krema, süt, baharatlar ve kaşar peynirin bir kısmını ekleyip karıştırın. Karışımı tepsiye dizilmiş patateslerin üzerini geçecek şekilde dökün. Fırına verip 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerine kalan kaşar peynirini eşit bir şekilde serpin. Tekrar fırına verip üstü kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca bir süre dinlendirin. Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Malzemeler



2 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı sıvı yağ



3 yemek kaşığı un



2. 5 su bardağı süt



Tuz



Yapılışı



Tereyağı ve sıvı yağı küçük tencereye alın ve ısıtın. Unu yağ karışımına ilave ederek kokusu çıkana, rengi dönene dek kavurun. Üzerine süt ilave edildikten sonra hızlıca çırpın ve topak kalmamasını sağlayın. Tuzu ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin.



Not: Beşamel sosunuzun daha lezzetli olması için dilerseniz beyaz biber veya muskat rendesi ekleyebilirsiniz.





