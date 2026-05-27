Bodrum’un yeni nesil buluşma noktaları

Yaz geldiğinde akla düşen ilk yerlerden biri hâlâ Bodrum. Ama son yıllarda Bodrum’un değişen ruhu artık yalnızca deniz, plaj ve gün batımı fotoğraflarından ibaret değil. Bodrum’un sosyal hayatı; gastronomi, müzik, sanat ve deneyim odaklı yeni nesil buluşma noktalarıyla yeniden şekilleniyor. Bu yaz adından sıkça söz ettirecek yeni adreslerden biri ise Bodrum Loft içinde açılan Artsy Bodrum Loft gibi görünüyor.

Ankara’da özellikle yeme içme kültürü ve enerjisiyle kendine güçlü bir kitle yaratan Artsy Atakule’nin bu yaz Bodrum’a taşınması, sezonun dikkat çeken hamlelerinden biri olarak konuşuluyor. Çünkü Artsy’nin kurduğu dünya yalnızca bir yaz mekânı fikrine dayanmıyor; gün içine yayılan bir yaşam akışı yaratıyor. Gün batımında başlayan buluşmaları, ödüllü şeflerin imza attığı Chef’s Table geceleri, plak seçkileri ve kültürel etkinlikler sezon boyunca mekânın ritmini belirleyecek detaylar arasında. Özellikle bu yaz Bodrum’da gastronomi ve bar kültürüne yapılan yatırımlar dikkat çekerken, bu mekanın da bu alanda iddialı bir takvim hazırladığı konuşuluyor. Sezon boyunca miksoloji dünyasının öne çıkan isimleri ve “The World’s 50 Best Bars” listesinde yer alan bazı barlar Bodrum’da ağırlanacak. Aynı şekilde Türkiye’den ve dünyadan sevilen şeflerin özel gastronomi deneyimleri ve Chef’s Table buluşmalarıyla mekânda yer alması planlanıyor.

Mekânın dikkat çeken bir diğer tarafı ise kültürel buluşmalara da alan açması. Kitap kulübü buluşmaları, sanatçı söyleşileri, atölyeler, dinleti akşamları ve plak geceleri, Bodrum’un klasik yaz temposuna daha yaratıcı bir katman eklemeyi hedefliyor gibi. Kısacası bu yaz Bodrum’da yalnızca “Nerede denize girilir” değil, “Nerede vakit geçirilir” sorusunun cevabı da yeniden değişiyor gibi görünüyor.