Bol vitaminli kış çorbası: 4 kaşık çorbası

Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:48

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:48

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, vitamin ve minerallerle dolu bir kış çorbası arayışındaysanız, 4 kaşık çorbası tam da aradığınız tarif olabilir. Şimdi, bu basit ama etkileyici tarifle sofranıza hem lezzet hem de enerji katmaya hazır mısınız?

4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

7 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

5-6 damla limon suyu

Üzerine;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

Yapılış