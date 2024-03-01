Bol vitaminli kış çorbası: 4 kaşık çorbası
4 kaşık çorbası, soğuk kış günlerinde hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Bu bol vitaminli kış çorbası tarifi, sofralarınıza sağlık dolu bir lezzet getiriyor...
Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, vitamin ve minerallerle dolu bir kış çorbası arayışındaysanız, 4 kaşık çorbası tam da aradığınız tarif olabilir. Şimdi, bu basit ama etkileyici tarifle sofranıza hem lezzet hem de enerji katmaya hazır mısınız?
4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
- 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
- 1 yemek kaşığı bulgur
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 7 su bardağı sıcak su
Terbiyesi için;
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 5-6 damla limon suyu
Üzerine;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı nane
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz biber
Yapılış
- Mercimekleri, pirinç ve bulguru güzelce yıkadıktan sonra tencereye alarak üzerine suyu ilave edin ve sıcak suda yumuşayana kadar pişirin.
- Terbiyesi için; tüm malzemeleri çırpma teli yardımıyla çırpın.
- Ardından çorbanın suyundan bir kepçe alarak terbiyeye ekleyerek ılıtın ve yavaş yavaş terbiyeyi çorbaya ilave edin.
- Çorbayı kaynayana kadar karıştırın.
- Sosu için tavaya alınan tereyağında naneyi, toz biber ve karabiberi kavurarak çorbanın üstüne ekleyerek karıştırın.
- Servis etmeden önce 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Son kez karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.
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