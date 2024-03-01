Bol vitaminli kış çorbası: 4 kaşık çorbası

4 kaşık çorbası, soğuk kış günlerinde hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Bu bol vitaminli kış çorbası tarifi, sofralarınıza sağlık dolu bir lezzet getiriyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:48
Bol vitaminli kış çorbası: 4 kaşık çorbası
Abone Ol google-news

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, vitamin ve minerallerle dolu bir kış çorbası arayışındaysanız, 4 kaşık çorbası tam da aradığınız tarif olabilir. Şimdi, bu basit ama etkileyici tarifle sofranıza hem lezzet hem de enerji katmaya hazır mısınız?

4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 7 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 5-6 damla limon suyu

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz biber

Yapılış

  1. Mercimekleri, pirinç ve bulguru güzelce yıkadıktan sonra tencereye alarak üzerine suyu ilave edin ve sıcak suda yumuşayana kadar pişirin.
  2. Terbiyesi için; tüm malzemeleri çırpma teli yardımıyla çırpın.
  3. Ardından çorbanın suyundan bir kepçe alarak terbiyeye ekleyerek ılıtın ve yavaş yavaş terbiyeyi çorbaya ilave edin.
  4. Çorbayı kaynayana kadar karıştırın.
  5. Sosu için tavaya alınan tereyağında naneyi, toz biber ve karabiberi kavurarak çorbanın üstüne ekleyerek karıştırın.
  6. Servis etmeden önce 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Son kez karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

4 kaşık çorbası haberleri çorba haberleri pratik tarif haberleri pratik tarifler haberleri

İlgili Haberler

Sokakların favorisi: Pratik tantuni tarifi

Sokakların favorisi: Pratik tantuni tarifi
Ucuz ve sağlıklı: Evde pratik yoğurt yapma tarifi

Ucuz ve sağlıklı: Evde pratik yoğurt yapma tarifi
Kahvaltıların pratik lezzeti: Muhlama tarifi

Kahvaltıların pratik lezzeti: Muhlama tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler