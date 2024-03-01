Kahvaltıların pratik lezzeti: Muhlama tarifi

Muhlama tarifi, mısır unu ve peynirin muhteşem uyumunu buluşturan, sıcacık ve yoğun bir lezzet şölenine davet ediyor. Bu klasik Karadeniz mutfağı tarifi, sofranıza sımsıcak bir keyif getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:56
Kahvaltıların pratik lezzeti: Muhlama tarifi
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Türk mutfağının kuzeyinden gelen enfes bir lezzet olan muhlama, kışın soğuk günlerinde içimizi ısıtan, sıcacık ve doyurucu bir lezzettir. Mısır unu ve peynirin kusursuz bir birlikteliğiyle hazırlanan muhlama, özellikle Karadeniz'in serin dağ köylerinde sofralara zenginlik katıyor. Şimdi, kendi mutfağınızda bu geleneksel lezzeti keşfetmeye ve sıcak bir muhlama keyfi yaşamaya hazır mısınız?

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 su bardağı su
  • 1 kase çeçil peyniri ya da kaşar peyniri

Yapılış

  1. 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim.
  2. Mısır ununu ekleyip kavuralım.
  3. 1 su bardağı suyu ilave edip karıştıralım.
  4. Doğradığımız peynirleri ilave edip karıştıralım.
  5. İsterseniz üzerine biraz daha tereyağı kızdırıp dökebilirsiniz. 

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