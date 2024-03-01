Kahvaltıların pratik lezzeti: Muhlama tarifi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:56

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:56

Türk mutfağının kuzeyinden gelen enfes bir lezzet olan muhlama, kışın soğuk günlerinde içimizi ısıtan, sıcacık ve doyurucu bir lezzettir. Mısır unu ve peynirin kusursuz bir birlikteliğiyle hazırlanan muhlama, özellikle Karadeniz'in serin dağ köylerinde sofralara zenginlik katıyor. Şimdi, kendi mutfağınızda bu geleneksel lezzeti keşfetmeye ve sıcak bir muhlama keyfi yaşamaya hazır mısınız?

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su

1 kase çeçil peyniri ya da kaşar peyniri

Yapılış