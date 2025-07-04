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Bozkır sofralarından doyurucu bir klasik: Arabaşı çorbası tarifi

Bozkır sofralarından doyurucu bir klasik: Arabaşı çorbası tarifi

4.07.2025 00:20:00
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Haber Merkezi
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Bozkır sofralarından doyurucu bir klasik: Arabaşı çorbası tarifi

Hamuru ayrı, çorbası ayrı pişen bu geleneksel yemek, İç Anadolu’nun kış sofralarının vazgeçilmezlerinden. Acı severlerin gözdesi olan arabaşı, hem ritüeli hem de lezzetiyle kültürel bir miras gibi sofralarda yaşatılıyor.

Yozgat, Konya, Aksaray ve çevresinde özellikle kış aylarında yapılan bu geleneksel yemek; bol baharatlı, acılı tavuk çorbası ve yanında soğuk, nişastalı hamurla servis ediliyor. Tadı kadar tüketiliş şekli de farklı: Hamur, çorbaya batırılıp çiğnenmeden yutuluyor.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler  

Hamur için

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı nişasta
  • 8 su bardağı su
  • Bir tutam tuz

Çorba için

  • 1 adet tavuk göğsü veya but (haşlanmış ve didiklenmiş)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 6–7 su bardağı tavuk suyu
  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılış

Hamur için

  1. Un ve nişastayı bir tencerede karıştırın, üzerine suyu yavaş yavaş ekleyin.
  2. Sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.
  3. Büyük bir tepsiye dökerek soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.
  4. Küp küp doğrayarak servis edin.

Çorba için

  1. Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyip hafif kavurun.
  2. Biber salçası ve baharatları ekleyip karıştırın.
  3. Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyerek topaklanmamasına dikkat edin.
  4. Didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin, kıvam alana kadar pişirin.
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