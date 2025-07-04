Bozkır sofralarından doyurucu bir klasik: Arabaşı çorbası tarifi

Yozgat, Konya, Aksaray ve çevresinde özellikle kış aylarında yapılan bu geleneksel yemek; bol baharatlı, acılı tavuk çorbası ve yanında soğuk, nişastalı hamurla servis ediliyor. Tadı kadar tüketiliş şekli de farklı: Hamur, çorbaya batırılıp çiğnenmeden yutuluyor.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

8 su bardağı su

Bir tutam tuz

Çorba için

1 adet tavuk göğsü veya but (haşlanmış ve didiklenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

6–7 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılış

Hamur için

Un ve nişastayı bir tencerede karıştırın, üzerine suyu yavaş yavaş ekleyin. Sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Büyük bir tepsiye dökerek soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabında 1–2 saat dinlendirin. Küp küp doğrayarak servis edin.

Çorba için