Bozkır sofralarından doyurucu bir klasik: Arabaşı çorbası tarifi

Yozgat, Konya, Aksaray ve çevresinde özellikle kış aylarında yapılan bu geleneksel yemek; bol baharatlı, acılı tavuk çorbası ve yanında soğuk, nişastalı hamurla servis ediliyor. Tadı kadar tüketiliş şekli de farklı: Hamur, çorbaya batırılıp çiğnenmeden yutuluyor.
ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı nişasta
- 8 su bardağı su
- Bir tutam tuz
Çorba için
- 1 adet tavuk göğsü veya but (haşlanmış ve didiklenmiş)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 6–7 su bardağı tavuk suyu
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılış
Hamur için
- Un ve nişastayı bir tencerede karıştırın, üzerine suyu yavaş yavaş ekleyin.
- Sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.
- Büyük bir tepsiye dökerek soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.
- Küp küp doğrayarak servis edin.
Çorba için
- Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyip hafif kavurun.
- Biber salçası ve baharatları ekleyip karıştırın.
- Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyerek topaklanmamasına dikkat edin.
- Didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin, kıvam alana kadar pişirin.