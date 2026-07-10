Brezilya mutfağının ikonik sokak lezzeti: Bala baiana tarifi

Brezilya mutfağının en sevilen sokak tatlılarından biri olan Bala Baiana, dışı parlak ve çıtır şeker kaplaması, içi ise yoğun hindistan cevizli yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Hazırlaması düşündüğünüz kadar zor olmayan bu tatlı; özel günlerde, davet sofralarında veya çay saatlerinde şık sunumuyla fark yaratıyor. İşte ikonik lezzet bala baiana tarifi...
BALA BAIANA TARİFİ
Malzemeler
İç harcı için:
- 1 kutu yoğunlaştırılmış süt (yaklaşık 395 g)
- 2 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı vanilya
Şeker kaplaması için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı sirke veya birkaç damla limon suyu
BALA BAIANA YAPILIŞI
Yoğunlaştırılmış sütü, tereyağını ve hindistan cevizini tencereye alın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin.
Vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Karışımı tamamen soğuttuktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Hazırladığınız topları yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Ayrı bir tencerede şeker, su ve sirkeyi karıştırıp kaynatın. Karıştırmadan yaklaşık 150 °C'ye ulaşıncaya kadar pişirin.
Hindistan cevizli topları kürdana takarak hazırladığınız sıcak şeker şerbetine hızlıca batırın.
Yağlı kağıt üzerine dizerek şeker kaplamasının tamamen donmasını bekleyin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!