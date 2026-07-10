Brezilya mutfağının ikonik sokak lezzeti: Bala baiana tarifi

Brezilya mutfağının en sevilen sokak tatlılarından biri olan Bala Baiana, dışı parlak ve çıtır şeker kaplaması, içi ise yoğun hindistan cevizli yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Hazırlaması düşündüğünüz kadar zor olmayan bu tatlı; özel günlerde, davet sofralarında veya çay saatlerinde şık sunumuyla fark yaratıyor. İşte ikonik lezzet bala baiana tarifi...