Antep'ten sofralara uzanan lezzet köprüsü: Lokum gibi Ali Nazik Kebabı tarifi...

Közlenmiş patlıcanın sarımsaklı süzme yoğurtla buluştuğu o ferah yatağın üzerinde, tereyağında cızırdayan nefis kıymalı harç... Dışarıda yediğimiz o gösterişli kebapları aratmayan, ev mutfağının baş köşesine kurulacak Ali Nazik Kebabı, akşam yemeğinizi tam bir ziyafete çevirecek.

MALZEMELER

Yoğurtlu Patlıcan Yatağı İçin:

4 adet orta boy patlıcan (Fırında veya ocakta közlenmiş)

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Nefis Kıymalı Harç İçin:

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber ve 1 adet kapya biber (İnce doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patlıcanları birkaç yerinden bıçakla delip ocakta veya fırında tamamen yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarını soyup bıçak yardımıyla ince ince kıyın. (Rondodan çekmeyin, hafif dişe gelmesi lezzetini artırır).

Derin bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu çırpın. İçine ince kıyılmış köz patlıcanları ekleyip nazikçe harmanlayın ve geniş bir servis tabağının tabanına eşit şekilde yayın.

Geniş bir tavaya sıvı yağını ve doğranmış soğanları alıp pembeleşene kadar soteleyin. Kıymayı ilave edip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken kıymanın üzerine ince doğranmış biberleri ekleyip 2-3 dakika daha çevirin. Tereyağını ve salçaları ilave edip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. En son baharatları ekleyip ocaktan alın.

Hazırladığınız sıcak ve tereyağlı kıymalı harcı, servis tabağındaki yoğurtlu patlıcan yatağının tam ortasına (üzerini tamamen kapatmayacak şekilde) bolca dökün. Bekletmeden, kıymanın sıcağıyla servis yapın.