Makarnanın en gösterişli ve doyurucu hali: Dilim dilim fırın makarna tarifi...

Hafta içi telaşında şipşak hazırlanan ama fırından çıktığında börek edasıyla sofrayı şölene çeviren Fırın Makarna, çocukluğumuzun en sevilen klasiklerinden! Kalın boru makarnaların pürüzsüz beşamel sosla bütünleştiği, üzerindeki nar gibi kızarmış kaşar peyniriyle dilim dilim servis edilen bu tarif, tek başına dev bir ana yemek.

MALZEMELER

1 paket fırın makarna (İçi boş kalın boru makarna)

Makarnayı haşlamak için: Kaynar su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ

İpeksi Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3,5 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri ve İçi İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (Yarısı içine, yarısı üzerine)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir tencerede suyu kaynatın. İçine tuzu ve sıvı yağını ekledikten sonra makarnaları kırmadan bütün halde suya bırakın. Makarnalar hafifçe yumuşayana kadar (yaklaşık 8-10 dakika, çok hamurlaşmadan) haşlayıp suyunu süzün.

Başka bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana ve rengi hafif dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun. Soğuk sütü yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için tel çırpıcıyla hızlıca çırpın. Sos kaynayıp muhallebi kıvamına gelince tuz ve karabiberini atıp ocaktan alın.

Süzdüğünüz makarnaları derin bir kaba alın. Üzerine hazırladığınız sıcak beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını ekleyip, makarnaları zedelemeden iyice harmanlayın.

Hazırladığınız soslu makarnayı yağlanmış orta boy bir borcama dökün ve üzerini spatula ile düzeltin. Kalan rendelenmiş kaşar peynirini makarnanın her yerini kaplayacak şekilde serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzerindeki peynirler tamamen eriyip nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin. Fırından aldıktan sonra kalıp gibi kesilebilmesi için ilk sıcağının çıkmasını (yaklaşık 10 dakika) bekleyip kare dilimler halinde servis yapın.