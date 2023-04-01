Bugün iftarda ne pişirsem? 10. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:18

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:18

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 10. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 10. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TERBİYELİ ISPANAK ÇORBASI

Malzemeler



1 bağ ıspanak



1 adet havuç



1 adet soğan



2 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı zeytinyağı



2 su bardağı et suyu



2 su bardağı su



Karabiber, tuz



Terbiyesi için



1 yumurta sarısı



2 yemek kaşığı un



5 yemek kaşığı yoğurt



Yapılışı



Ispanak yapraklarını yıkayıp, süzün. Sonrasında ince ince doğrayın. Çorba tenceresinde yağ ile birlikte soğanı kavurun. Rendelenmiş havucu ekleyin. Ispanakları ekleyerek 2-3 dakika kavurun. Tuzu, et suyunu ve suyu ekleyerek sebzeler yumuşayıncaya dek pişirin. Çorbayı blender’dan geçirin. Terbiyesi için yumurta sarısını, unu, yoğurdu çırpın. Kesilmemesi için, çorbadan bir kepçe terbiyeye ekleyin ve çırpın. Yavaş yavaş çorba tenceresine ekleyin. Bir taşım daha kaynatın ve ocağın altını kapatın. İftar için terbiyeli ıspanak çorbanız hazır, afiyet olsun.

AKDENİZ SALATASI

Malzemeler



4-5 yaprak marul veya göbek marul



4-5 yaprak yeşil lolorosso



4 adet çeri domates

1 adet salatalık



1 adet küçük boy kırmızı soğan



4-5 adet zeytin



Sosu için



Yarım çay bardağı zeytinyağı



Yarım limonun suyu



1 yemek kaşığı sirke



Tuz



Yapılışı



İlk olarak yeşillikleri iri doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Çeri domatesleri, salatalık, kırmızı soğan ilave edin. Sosu için; zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Zeytinle süsleyerek servis yapın. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

ET HAŞLAMA

Malzemeler



750 gr kemikli haşlamalık dana eti



1 adet büyük boy soğan



2 adet havuç



4 adet patates



2 diş sarımsak



2 adet defne yaprağı



1 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı sıvı yağ



4-5 tane karabiber



5 bardak su



Tuz



Yapılışı



Kemikli dana etini düdüklü tencerede yağsız olarak, suyunu salıp çekinceye kadar hafif pişirin. Sonra su ve defne yaprağı ilave edip 20 dakika pişirin. Etleri kemiklerinden ayırın. Sebzeleri iri iri doğrayıp, tencereye alın. Tereyağını sıvı yağı dörde böldüğünüz soğanı ve sarımsağı ekleyin. Su, tuz ve karabiber tanelerini ekleyin. Kısık ateşte sebze yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın. İftar için dana haşlama hazır, afiyet olsun.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler



2 su bardağı bulgur



2 yemek kaşığı zeytinyağı



2 yemek kaşığı tereyağı



1 adet soğan



2 adet yeşil biber



1 adet kapya biber



4-5 adet mantar



1 adet domates



2 diş sarımsak



1 yemek kaşığı salça



Tuz, karabiber, kimyon, nane



3 su bardağı sıcak su





Yapılışı



Öncelikle pilav tenceresinde zeytinyağı ile soğan ve sarımsağı kavurun. Salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyin, kavurmaya devam edin. İnce ince doğranmış biberleri ekleyin. Bulguru ve sıcak suyu ekleyerek önce harlı ateşte kaynayınca ocağın altını kısın. Suyunu tam çekmeden tereyağında sotelenmiş mantarları ekleyip, pişirmeye devam edin. Son olarak tuzu baharatları ilave edip, karıştırın. İyice suyunu çekince ocağın alanı kapatıp, demlenmeye bırakın. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun.

PRATİK SOĞUK BAKLAVA

Malzemeler



1 paket baklavalık yufka



250 gr tereyağı



Şerbeti için



4 bardak süt



1 bardak su



2 bardak toz şeker



Baklavanın arası için



Çekilmiş antep fıstığı, ceviz veya fındık



Üzeri için



2 yemek kaşığı kakao



Çikolata rendesi



Yapılışı



Öncelikle şerbeti için, bir tencerede süt, su ve şekeri alıp, kaynatın. Şerbeti soğuması için bir kenara alın. Tavada tereyağını eritin. Birazı ile baklava yapacağımız tepsiyi yağlayın. Baklavalık yufkaları kullanacağınız tepsi boyutunda kesin. Yufkaların her parçasını tek tek fırça yardımı ile yağlayın. Baklava katlarının arasına çok kalın olmayacak şekilde kalan kenar parçalarını da koyabilirsiniz. Her katı yağlanmış yufkaları üst üste dizin. Arasına, antep fıstığı, cevizi veya fındığı serpin. Malzemeyi yerleştirdikten sonra da baklavanın üst katını da araları yağlanacak şekilde dizin. Son olarak baklavamızın üst katını da yağlayın. Baklavanızı istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ancak küçük kareler şekilde dilimlemek orijinali gibi olacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. Baklavalar piştikten sonra ilk sıcağının çıkması için 5-10 dakika bekleyin. Şerbet verme işlemi sıcak baklavaya soğuk şerbet şeklinde olmalıdır. Tatlı şerbetlendikten sonra şerbeti çekmesi ve soğuması için ilk olarak oda sıcaklığında, yaklaşık 1-1.5 saat bekletin. Baklava soğuduktan sonra üzerine elek yardımı ile üzerine kakao ve ince rendelenmiş çikolataları gezdirin. İftar için soğuk baklavanız hazır, afiyet olsun.







