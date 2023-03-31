Bugün iftarda ne pişirsem? 9. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:37

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 09:37

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 9. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 9. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI

Malzemeler



1 paket kültür mantarı



2 yemek kaşığı tereyağı



1 kahve fincanı un



1 su bardağı süt



3 su bardağı sıcak su



Yarım limonun suyu



Dereotu, tuz, karabiber



Yapılışı



Öncelikle, mantarların kabuklarını soyup halka halka dilimleyin. Küçük bir tencerede üzerlerini hafif aşacak kadar su ve limon suyu ekleyip, çok az haşlayın. Diğer tarafta çorba tenceresine tereyağını ekleyip eritin. Unu ilave edin. Hafif sararana kadar kavurun. Sıcak suyu katıp karıştırarak çorbayı pürüzsüz bir kıvama getirelim. Ardından sütü azar azar ve karıştırmaya ara vermeden ekleyin. En son mantarları ve tuzu ekleyip kısık ateşte, çorba kaynayana kadar, pişirin. Ocağın altını kapatın. İnce kıyılmış dereotu serpip, servis yapın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

BÖRÜLCE SALATASI

Malzemeler



2 su bardağı kuru börülce



1 su bardağı haşlanmış mısır



6 adet kornişon turşu



3 adet közlenmiş kırmızı biber



Yarım demet maydanoz



3 dal taze soğan



5 dal taze nane



Sosu için



1 tatlı kaşığı tuz



3 yemek kaşığı zeytinyağ



Yarım limonun suyu



2 yemek kaşığı nar ekşisi





Yaplışı



Börülceleri yumuşayana kadar haşlayıp suyunu süzün ve soğumasını bekleyin. Kornişon turşuları ve közlenmiş biberleri küçük küçük doğrayın. Taze soğanı ve nane yapraklarını ince ince kıyın. Derin bir kasenin içinde haşlanmış börülce, doğranmış turşu ve kırmızı biber, mısır, kıyılmış maydanoz, soğan ve nane, tuz, zeytinyağ, limon suyu ve nar ekşisini güzelce harmanlayın. Karışımı servis tabağına alın. İftar için börülce salatanız hazır, afiyet olsun.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KABAK

Malzemeler



6 adet kabak



2 adet rendelenmiş soğan



4 yemek kaşığı sıvı yağ



2 adet rendelenmiş havuç



3 adet domates



1 yemek kaşığı salça



1 tatlı kaşığı tuz, karabiber



1 su bardağı su



1 su bardağı rendelenmiş kaşar



Beşamel sos için



3 su bardağı süt



2 yemek kaşığı un



2 yemek kaşığı tereyağı



Yapılışı



Teflon tavada rendelenmiş soğanı sıvı yağ ile kavurun. Havucu ekleyip 5 dakika daha kavurun. Doğranmış domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyip pişirmeye devam edin. Halka halka doğranmış kabakları ve 1 bardak su ekleyip, kapağını kapatın. Kabaklar hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Beşamel sos için süt, un ve yağı ekleyip kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Fırın kabına kabaklı karışımı dökün ve yayın. üzerine beşamel sosu gerdirin. 180 derecede üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarmadan 5 dakika önce kaşar peyniri rendesini serpip, tekrar fırına verin. Kaşar eriyip, kızarınca yemeğiniz hazır olacaktır. İftar için beşamel soslu kabak hazır, afiyet olsun.

PERDE PİLAVI

Malzemeler



1 adet kemikli tavuk göğsü



2 su bardağı pirinç



2 su bardağı tavuk suyu



Dolmalık fıstık



Kuş üzümü



2 yemek kaşığı tereyağı



Yarım çay bardağı sıvı yağ



Tuz, tarçın, karabiber



10 adet çiğ badem



Hamuru için



2 adet yumurta



1 çay bardağı yoğurt



Yarım çay bardağı su



3 yemek kaşığı tereyağı



2 su bardağı un



Not: Hamur yerine hazır yufkada kullanabilirsiniz.



Yapılışı



Tavuk etini haşlayın. Soğuyunca ince ince didikleyin. Suyunu pilav için ayırın. Kuş üzümlerini ılık suda bekletin. Çok az yağ ile dolmalık fıstıkları kavurun. Diğer taraftan pirinci tuz ekleyerek ılık suda yarım saat bekletip, iyice yıkayıp süzün. Tereyağı ile kalan sıvı yağı pilav tenceresine alın. Tereyağı eriyince pirinci ekleyip, kavurun. Tavuk suyunu ilave edin. Birkaç taşım kaynattıktan sonra tuzu, karabiberi ve tarçını ekleyip, tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte pirinçler suyunu çekene dek pişirin. Pilav demlendikten sonra didiklenmiş tavuk etini, suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin. Pilavı iyice karıştırıp, soğumaya bırakın. Hamuru için yumurtaları, yoğurdu ve tereyağını iyice karıştırın. Suyunu ilave edip, unu azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Çok ince açın. Şekil vermek için kova şeklindeki ısıya dayanıklı bir kabın iç tarafını tereyağı ile iyice yağlayın. (Kek kalıbıda olur.) Çiğ bademleri yağlayıp kabın tabanına ve kenarlarına dizin. Açtığınız hamuru kabın içine kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirin. Soğuyan pilavı içine aktarın. Üzerine kenarlardan sarkan hamuru yerleştirerek elinizle iyice bastırın. Hamur pişerken kabarmaması için sivri bir bıçak yardımı ile üzerine delikler oluşturun. Önceden ısıtılmış 180 dereceli, fırında hamur iyice kızarana kadar pişirin. Daha sonra pilavı fırından alın, servis tabağına ters çevirerek alın. İftar için perde pilavı hazır, afiyet olsun.

PORTAKAL PELTELİ MUHALLEBİ

Malzemeler



Muhallebisi için



4 su bardağı süt



1 su bardağından az toz şeker



2 yemek kaşığı pirinç unu



2 yemek kaşığı nişasta



Portakal kabuğu rendesi



Peltesi için



1. 5 su bardağı portakal suyu



Yarım çağ bardağı toz şeker



2 yemek kaşığı nişasta



Yapılışı



Öncelikle derin bir tencerede muhallebi için süt, toz şeker, pirinç unu, nişastayı ekleyip ocağın altını açıp pişirin. Kaynamaya yakın portakal kabuğu rendesini ekleyin. Göz göz kaynayana kadar karıştırın. Daha sonra sunum yapacağınız kaselere veya kup bardaklarına paylaştırıp, soğumaya bırakın. Pelte yapıma geçin. Portakal suyu, şeker ve nişastayı kıvam alana kadar pişirin. Soğumuş olan muhallebinin üzerine dökün. Biraz daha soğumasını bekleyin. Sonrasında buzdolabında bekletin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.













