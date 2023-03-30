Bugün iftarda ne pişirsem? 8. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:17

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:17

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 8. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 8. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri...

KREMALI HAVUÇ ÇORBASI

Malzemeler

4 adet havuç

2 yemek kaşığı un

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 küçük kutu krema

Tuz, karabiber

1.5 lite su



Yapılışı

Öncelikle havuçları temizleyip rendeleyin. Sarımsakları ezin. Çorba tenceresinde tereyağını eritip unla kavurun. Havuç, sarımsakları ilave edip bir iki dakika daha kavurun. Suyunu ekleyin. Biraz ısınınca tuz ve karabiberi ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Blender’dan geçirin. En son kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun…

ISPANAKLI YUMURTA

Malzemeler

Dilediğiniz kadar yumurta

Yarım kg ıspanak

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

Tuz, karabiber, pulbiber



Yapılışı

Ispanakları temizleyip, yıkadıktan sonra, ince ince doğrayıp kenera alın. Sıvıyağı ve tereyağı geniş bir tavaya alarak kızdırın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Soğanların rengi dönünce üzerine ıspanağı ilave edin. Tuzu ve baharaları ekleyip pişmeye bırakın. Ispanak suyunu çekince tavada kaşık yardımıyla çukurlar oluşturun. Her birine bir dilediğiz kadar yumurta kırın. Üzerine çok az tuz serpip, tavanın kapağını kapatıp pişirin. Yumurtalar katılaşınca ocaktan alıp servis yapın. İftar için ıspanaklı yumurtanız hazır, afiyet olsun…

ANNE USULÜ KÖFTE PATATES

Malzemeler

500 gr orta yağlı dana kıyma

1 yumurta

1 yemek kaşığı salça

1 adet rendelenmiş soğan

2 dal ince kıyılmış taze nane

2 dal ince kıyılmış maydanoz

Yarım çay bardağı galeta unu veya ekmek içi

Tuz, kimyon, karabiber, pulbiber



Kızartma için:

3 adet patates

Sıvı yağ



Yapılışı

Öncelikle köfte için, tüm malzemeyi derin bir kapta iyice yoğurun. Macun kıvamına gelecek kadar. Üzerini kapatıp, buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Patates kızartması için kabuğunu soyduğunuz patatesleri dilediğiniz şekilde doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Buzdolabında dinlenen köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda şekillendirin. Köfteleri kızgın yağda kızartıp, fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine aktarın. Köfteyi kızarmış patatesle birlikte servis yapın. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

ZERDEÇALLI PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı et veya tavuk suyu

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Yapılışı

Pirinçleri sıcak suda ıslatın. Tereyağını pilav tenceresinde zeytinyağıyla beraber eritin. Süzdüğünüz pirinçleri içine alın ve kavurun. Üzerine et suyunu, tuzu, zerdeçalı ve 1 bardak suyu ekleyin. Zerdeçal dağılıp sarı rengini verene kadar karıştırın. Hafif kaynayınca altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çeken pilavın altını kapatıp, demlenmesini bekleyin. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun

AYVA TATLISI

Malzemeler

4 adet ayva

Yarım su bardağından fazla şeker

1 su bardağı su

2 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

1 adet limon

Kaymak veya dondurma



Yapılışı



Öncelikle ayvalar kararmasın diye geniş bir kapta limonunlu su yapın. Ayvaların kabuğunu soyup ortadan ikiye kesin ve limonlu suyun içine atın. Çekirdeklerini çıkarın ve bir kasede biriktirin. Geniş tabanlı bir tencereye ayvaları dizin. Her ayvanın üzerine ortalama 2 yemek kaşığı toz şeker serpin. Ayva çekirdekleri, su ve baharatları tencereye yerleştirin. Kısık ateşte yumuşayıp, rengi pembeleşinceye kadar pişirin. Eğer ayvalar pişmişse ocaktan alın ve ilk sıcaklıklarının geçmesini bekleyin. Pişen ayvaları servis tabağının içerisine alın. Tencerede kalan suyu süzdükten sonra ayvaların üzerinde gezdirin. Ayva tatlısını kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.



