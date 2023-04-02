Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:15

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:15

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 11. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 11. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ZERDEÇALLI SEBZE ÇORBASI

Malzemeler



1 adet soğan



1 adet büyük boy patates



1 adet havuç



1 adet kapya biber



2 diş sarımsak



1 adet kabak



3 yemek kaşığı zeytinyağ



2 yemek kaşığı bulgur



2 yemek kaşığı mercimek



6-7 sap maydanoz



1 tatlı kaşığı zerdeçal



1 çay kaşığı tuz, karabiber



1 litre su



Tavuk suyu veya et suyu



Yapılışı



Çorba tenceresine zeytinyağı, ince ince doğranmış soğan ve sarımsak ekleyip, kavurun. Üzerine sırayla biber, havuç, patates, kabak, maydanoz, bulgur mercimek et suyu ve su ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp tuz, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Birkaç dakika daha pişirilerek ocağın altı kapatın. Blender’dan geçirilerek servis edin. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI ENGİNAR

Malzemeler



6 adet çanak enginar



1 su bardağı haşlanmış bezelye



2 adet patates



2 adet havuç



2 adet kuru soğan



Yarım çay bardağı zeytinyağı



Yarım limonun suyu



1 su bardağı portakal suyu



1 yemek kaşığı toz şeker



4-5 sap demet dereotu



Tuz



Yapılışı



Öncelikle kararmaması için çanak enginarları tuzlu limonlu suda bekletin. Soğan ve havucu soyup küçük küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında hafif kavurun. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin. Çukur yerleri yukarıda kalacak şekilde, enginarları ve bezelyeyi tencereye yerleştirin. Üzerine tuz, limon suyu, portakal su ve şekeride ekleyip, önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan hemen önce de ince doğranmış dereotlarını yarısını enginarların üzerine serpin. Enginarlar soğuyunca çukur tarafları yukarı gelecek şekilde içine garnitürleri doldurarak servis tabağına alın. Kalan dereotunu da üzerine serpin. İftar için zeytinyağlı portakallı enginarınız hazır, afiyet olsun.

DOMATES SOSLU PATLICAN



Malzemeler



4 adet patlıcan



3 adet yeşil biber



1 adet kuru soğan



3 diş sarımsak



4 adet domates



1 tatlı kaşığı salça



1 çay bardağı su



1 çay kaşığı şeker



Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ



Yapılışı



Öncelikle patlıcanları alacalı soyup acılarının çıkması için tuzlu suda bekletin. Sonra patlıcanları küçük küpler halinde doğrayıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üstünde bekletirseniz fazla yağı çekecektir. Biber, soğan ve sarımsağı, ince ince doğrayıp tavada kavurup bir kenarda bekletin. Sosunu hazırlamak için tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile beraber salçayı ve domatesleri ekleyip kavurun. Bir taşım kaynayınca, şeker ve tuzu ekleyin. Domatesler kavrulduktan sonra 1 çay bardağı su ekleyin. Sos suyunu çekince ayırdığınız biberli, soğanlı, sarımsaklı karışımı harmanlayıp patlıcanın üstüne dökün. İftar için şakşuka hazır, afiyet olsun.

ÖZBEK PİLAVI

Malzemeler



2.5 su bardağı yasemin pirinci



300 gram kuzu kuşbaşı



3 bardak et suyu



1 su bardağı su



1 adet soğan



2 adet havuç



2 yemek kaşığı tereyağı



5 yemek kaşığı sıvı yağ



2 baş sarımsak



1 çay kaşığı kimyon



2 çay kaşığı karabiber



2 çay kaşığı tuz



Yapılışı



Öncelikle kuzu kuşbaşıyı tencereye ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Sonra sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Soğanla birlikte etleri kavurun. Rendelenmiş havucuda ekleyip karıştırın. Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyip kavurma işlemine devam edin. Su, et suyu tuz ve baharatları ilave edip, pilavı karıştırın. 2 baş sarımsağı kabuklu olarak pilavın üstüne hafifçe bastırarak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp, suyunu çekinceye kadar pişirin. 20 dakika dinlendikten sonra servis edin. İftar için özbek pilavınız hazır, afiyet olsun.

AYVA KOMPOSTOSU

Malzemeler



3 adet ayva



6 su bardağı su



1 su bardağı şeker



3 adet karanfil



Ayva çekirdekleri



Yapılışı



Ayvaları yıkanıp, kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Şekeri, suyu ve karanfili ekleyip, kaynatın. Soğumaya bırakın. Süzüp ya da taneli şekilde servis edebilirsiniz. İftar için ayva kompostonuz hazır, afiyet olsun.









