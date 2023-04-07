Bugün iftarda ne pişirsem? 16. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:55

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:02

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 16. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 16. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

MAHLUTA ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı karabiber



Yapılışı

Tereyağını ve sıvı yağı çorba tenceresine alın. Küp küp doğranmış soğanları ekleyip, kavurun. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekleyin. Sonra et suyu veya tavuk suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca iyi yıkanmış mercimekleri ve pirinci ilave edin. 4 su bardağı sıcak suyu ve limon suyunu ekleyip, kısık ateşte mercimek ve pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin. Çorbanın kıvamı yoğunsa bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuz, karabiber ve mahluta çorbasının olmazsa olmazı toz kişniş, kimyon ekleyip, karıştırın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. İftar için mahluta çorbası hazır, afiyet olsun.

KIRMIZI TURP SALATASI

Malzemeler

2-3 adet kırmızı turp

4-5 dal maydanoz

Zeytinyağı

Limon suyu

Üzüm sirkesi

Tuz, pul biber

Yapılışı



Öncelikle kırmızı turpları iyice yıkayıp kabuğunu soymadan ince halkalar şeklinde doğrayın.

Maydanozu ince ince kıyın. Bütün malzemeyi iyice harmanlayıp tuz, zeytinyağı, sirke ve

limon suyu tatlandırın. Maydanoz yerine dilediğiniz taze otları ekleyebilirsiniz. İftar için

kırmızı turp salatası hazır, afiyet olsun.

KÖFTELİ PATLICAN SÖĞÜRME

Malzemeler



Köftesi için

500 gr orta yağlı kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı salça

Maydanoz, taze nane

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber, kekik



Söğürme için

4 adet patlıcan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı toz kırmızı biber

Yapılışı

Derin bir kaba, köfte için tüm malzemeleri alın. Macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Buz dolabında en az 1 saat dinlenmeye bırakın. Köfteleri top şeklinde yuvarlayın bir kenara alın. Söğürme için; Sebzeleri temizledikten sonra fırın tepsisine alın. Patlıcan ve biberleri bir bıçak yardımıyla bir kaç yerinden delin. Soğanı kabuğu ile birlikte ikiye bölüp fırında közleyin. Közlenmiş sebzeleri kabuklarının rahat soyulması için, sıcakken poşete koyup ağzını bağlayıp terletin. Daha sonra kabuklarını soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Yayvan bir servis tabağına alın. Diğer tarafta top şeklinde yaptığımız köfteleri tavada kızartın. Pişen köfteleri hazırlamış olduğumuz patlıcan söğürmenin üzerine yerleştirin. En son kırmızı toz biberle kızdırılmış tereyağını gezdirerek servis edin. İftar için köfteli patlıcan söğürme hazır, afiyet olsun.

HAZIR YUFKADAN ISPANAKLI KOL BÖREĞİ

Malzemeler

4 adet hazır yufka

İç harcı için

2 bağ ıspanak

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı maden suyu

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Yapılışı

Öncelikle iç harcı için; tavaya ince ince kıyılmış soğanı zeytinyağı ile birlikte kavurun. Ardından yıkanmış ve doğranmış ıspanakları ilave edin. Ispanakların rengi dönünce tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın, ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sosu için, tüm malzemeleri derin bir kabın içinde en son maden suyunu ekleyerek çırpın. Maden suyu böreğin yumuşak olmasını sağlayacaktır. Yufkaları tezgahın üzerine serin ve üzerine kaplayacak şekide kaşık yardımıyla sosu gezdirin. Ispanaklı iç harcı ekleyin. Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsinin ortasından başlayarak etrafını döndürerek rulo şeklinde sarın. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın. Ardından fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın. İftar için ıspanaklı rulo börek hazır, afiyet olsun.

HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI

Malzemeler

Keki için

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı mavi haşhaş

1 paket kabartma tozu ve vanilya

Şerbeti için

3 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üzeri için

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt



Yapılışı

Öncelikle şerbeti için bir tencereye, 3 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ve bir kaç damla limon suyunu ekleyip 10-15 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın. Keki için şekeri ve yumurtayı mikserle köpük olana kadar çırpın. Sırasıyla sıvı yağı, sütü ve unu ekleyip, çırpmaya devam edin. En son haşhaşı, irmiği kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Fırın kabına veya tepsiye karışımı dökün.180 dereceli fırında süt kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak keke soğuk şerbeti dökün ve üzerini tepsi yardımıyla kapatın. Şerbetin çekip soğumasını bekleyin. Üzeri için, 1 paket krem şantiyi, 1 su bardağı soğuk sütle krema haline gelinceye kadar çırpın. Soğuyan tatlıya spatula yardımıya krem şantiyi yayın. Buzdolabında beklettikten sonra üzerini mavi haşhaşla süsleyip soğuk olarak, servis edebilirsiniz. İftar için haşhaşlı irmik tatlınız hazır, afiyet olsun.