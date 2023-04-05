Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:00

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 14. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 14. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ANALI KIZLI ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı nohut

2 su bardağı ince bulgur

300 gr az yağlı kıyma

200 gr kuzu eti

3 adet soğan

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

1 adet limon

Tuz, karabiber, pul biber, nane





Yapılışı

Öncelikle nohutu bir gün önceden suda bekletip, diri kalacak şekilde haşlayın. Sonra derin bir tencereye kuzu eti, salça ve soğanı nohutla birlikte tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ilave edip tuz ile tatlandırarak pişirin. Diğer bir tavada kıymayı kavurun. Kıymadan köfteleri yoğurmak için 100 gr kadar ayırın. İnce ince doğradığınız iki soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber, pul biber ve cevizi de ekleyip soğumaya bırakın. Çiğ olarak ayırdığınız kıyma, ince bulgur, tuz ve karabiberi az su ilavesiyle yoğurup yarısından misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Diğer yarısından ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayıp içlerini oyarak kıymalı cevizli harçtan ilave edip kapatın. Köfteleri, içinde kaynar su bulunan tencereye süzgeci yerleştirin. süzgeçle haşlarsanız köfteler dağılmaz. Bir kaç dakika haşladıktan sonra daha önceden hazırladığınız salçalı et suyuna ilave edin. Limonun suyunu ekleyip bir taşım daha pişirin. Ekşilik oranını istediğiz kadar arttırabilirsiniz. En son tereyağını eritip naneyi ekleyip kokusu çıkana kavurup, çorbanın üzerine gezdirin. İftar için analı kızlı çorbanız hazır, afiyet olsun.

MUHAMMARA

Malzemeler

1 su bardağı domates salçası

1 su bardağı biber salçası

Yarım bardağı sızma zeytinyağı

2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 su bardağı ceviz içi

4 diş sarımsak

Karabiber, kimyon, pul biber

Yapılışı



Mutfak robotuna salçaları, ekmek kırıntısını, zeytinyağını, cevizi, soyulmuş sarımsakları ve baharatları da ekledikten sonra, robotu çalıştırın. Tüm malzemeleri püre haline gelene dek çekin. Bir servis tabağına alın ve üstüne nar ekşisi gezdirip, cevizle süsledikten sonra servis edin. Buzdolabında dinlendirin. İftar için muhammara hazır, afiyet olsun.

HAVUÇ TARATOR

Malzemeler

4 adet havuç

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

Tuz



Yapılışı

Öncelikle havuçların kabuğunu soyup, rendeleyin. Zeytinyağını tavaya alın ve havucu ekleyip soteleyin. Sarımsakları ekleyip biraz daha soteleyin. Havuçlar kavurulunca soğuması için kenara alın. Geniş bir kaseye havuçları alın. Süzme yoğurdu ilave edip karıştırın. Cevizleri ve zeytinyağını ekleyip tekrar karıştırın. Servis tabağına alıp, maydanozla süsleyip soğuk olarak servis edin. İftar için, havuç tarator hazır, afiyet olsun.

PAZI SARMASI

Malzemeler

2 bağ pazı

2 su bardağı bulgur

1 adet büyük soğan

3 diş sarımsak

4-5 dal maydanoz ve taze nane

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber



Üzerine sos için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı nar ekşisi

2 su bardağı sıcak su



Yapılışı

Pazıları temizleyip kaynar suya batırıp hemen süzgeçe çıkarın. Pazı yaprağı ince olduğu için erir. Süzülünce yaprakları soğuk suya atın ve bir kaç dakika sonra tekrar süzün. Sonra pazı yapraklarının ortasında damar varsa o kısımlarını çıkarın ve kenara alın. İç harç için derin bir kasede bulguru yıkayıp içine soğanı rendeleyin, sarımsak ekleyin, salça, baharatlar, tuz ve taze otları ince kıyıp ekleyin. Nar ekşisi, zeytinyağını ilave edip karıştırın. Yarıya böldüğünüz pazıların ortasına iç koyup dikkatlice sıkıca sarın. Tencerenin altına sapları dizip sarmaları üstüne dizin. Üzerine dökmek için sosa nar ekşisi, zeytinyağı sıcak suyu karıştırıp tencereye dökün. Üstünü tabakla kapatın. Tencereni kapağı kapalı vaziyette kısık ateşte pişmeye bırakın. Dolmalar suyunu çekene kadar pişirin. İftar için pazı sarma hazır, afiyet olsun.

REVANİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet portakal

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ



Şerbeti için

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu



Yapılışı

Öncelikle şerbet için, derin bir tencereye şeker ve suyu kaynatın. Sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatıp, soğumaya alın. Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpın. Sırasıyla sıvı yağ, yoğurt ve irmiği ekleyip çırpmaya devam edin. Aroma vermesi için portakalın kabuğunu rendeleyip, çok az da suyunu karışıma ekleyin. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek tekrar çırpın. Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün. 180 derceli fırında üstü kızarana dek pişirin. Fırından çıkarılan keki kesin ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökün. En az 2 saat dinlendirdikten sonra hindistan cevizi veya antep fıstığı tozuyla süsleyerek ılık olarak servis edin. İftar için revani hazır, afiyet olsun.













