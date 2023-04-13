Bugün iftarda ne pişirsem? 22. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:39

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:39

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 22. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 22. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz, sıcak su



Terbiyesi için

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı süt

1adet limonun suyu





Yapılışı

Öncelikle derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp ince ince doğradığınız soğanı kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından iyice yıkanan kırmızı mercimeği üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Tuz ekleyip karıştırın ve suyu azalmışsa ekleyip, kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra blender’dan geçirin. Kıvamı çok koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Terbiyesi için bir kasede süt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Terbiyeye çorbadan 1 kepçe alıp ısıyı eşitleyin. Azar azar tencereye ekleyip karıştırın. Dilerseniz çorbanın üzerine tereyağını bir tavada eritip, nane ve toz kırmızı biber ekleyip kavurup, üzerine gezdirebilirsiniz. Sadece kruton ile servis edebilirsiniz. İftar için çorba hazır, afiyet olsun.

MOR LAHANA SALATASI

Malzemeler

Yarım mor lahana

1 adet limon

2 yemek kaşığı sirke

4-5 dal maydanoz

Zeytinyağı

Tuz



Yapılışı



Önce mor lahanayı ince şekilde kıyın. Geniş bir kaba alın. Üzerine tuz ve sirke ekleyip dirliğini kaybedip yumuşayana kadar ovun. (Salatanın püf noktası en az 10 dakika ovmak.) Yumuşayan lahanaya kıyılmış maydanozu, limon suyunu, ve zeytin yağını ilave edin. Karıştırıp servis tabağına alın. İftar için mor lahana salatası hazır, afiyet olsun.

FALAFEL

Malzemeler

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz



Sosu için

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak, tuz



Kızartmak için

Sıvı yağ





Yapılışı

Öncelikle haşlanmış nohutu rondoya alın. Soğan, sarımsak ve maydanozu ekleyip, rondodan geçirin. Nohutlu karışımı geniş bir kaseye aktarın. İçine un, yumurta, karabiber, toz kişniş ve tuzu ilave edip bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Ağzını kapatıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Falafelin sosu için; süzme yoğurda, tahin, limon suyu, sarımsak ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Kızartmak için derin bir tavaya sıvı yağı alıp kızdırın. Dışı çıtır çıtır kızarınca kevgir yardımıyla köfteleri havlu kağıt serili bir tabağa alın. Yağını çekince servis tabağına alıp, sosunu üzerine veya yanına ekleyebilirsiniz. İftar için falafel hazır, afiyet olsun.

KAYSERİ YAĞLAMASI

Malzemeler

Hamur için

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı un





İç harcı için

500 gr. kıyma

2 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



Üzeri için

1 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt



Yapılışı



Hamuru için öncelikle derin bir yoğurma kabına un, maya, tuz ve şekeri alın ve karıştırın. Üzerine süt, su ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun ve en az 1 saat dinlendirin. Kıymalı harç için geniş bir tavaya kıymayı alın ve ezerek kavurun. Zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi de ekleyip, kavurmaya devam edin. Daha sonra domates, salça, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu ekleyerek karıştırın. Son olarak sıcak suyu ilave edip, kıyma suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin. Mayalanan hamuru tezgaha alın. Eşit parçalara bölüp, her parçayı beze haline getirin. Ardından un serptiğimiz tezgahta bezeleri sırasıyla yaklaşık bir servis tabağı boyutuna gelinceye kadar açın. Teflon tavaya hamuru yerleştirin, orta ateşte sık sık çevirerek pişirmeye başlayın. Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız lavaşı geniş bir tabağa alın, üzerine iç harçtan her yerine gelecek şekilde yayın. Lavaşları bu şekilde aralarına kıymalı harç koyarak üst üste yerleştirin. Kıymalı harç ve lavaşlar bitinceye kadar kat kat yerleştirmeye devam edin. Son olarak yağlılarımızın üzerine sarımsaklı yoğurdu çırparak gezdirin. Dörde bölerek servi edebilirsiniz. İftar için Kayseri yağlaması hazır, afiyet olsun.

KOLAY TAHİN HELVASI

Malzemeler

1 su bardağı tahin

1 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri





Yapılışı

Geniş bir tavanın içerisine unu alın ve kısık ateşte unun kokusu çıkana ve rengi değişene kadar kavurun. Unu ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir tavanın içerisine tahini alın ve orta ateşte karıştırarak ısıtmaya başlayın. İçine pudra şekerini ilave edin ve karıştırın. Ardından azar azar soğumaya bıraktığız unu ekleyin. Kıvamını toparlamaya başladığında un ilave etmeyi bırakın. Bir kalıbın veya kasenin içine streç film yerleştirin. Helvayı bu kalıbın içerisine bastırarak alın. Üzerini kapatın, önce oda sıcaklığında sonra buzdolabında dinlendirin. Tamamen soğuyup sertleşince dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.



