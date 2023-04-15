Bugün iftarda ne pişirsem? 24. gün iftar menüsü

‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 24. gün iftar menüsü...

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:21
Bugün iftarda ne pişirsem? 24. gün iftar menüsü
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Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 24. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 24. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

GENDİME ÇORBASI

Malzemeler

1 çay bardağı aşurelik buğday

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı kuru fasulye

4 su bardağı su

2 su bardağı et suyu

Tuz

Terbiyesi için

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı

Nohut, kuru fasulye ve buğdayı bir gece önceden suda bekletin. Ertesi günü sularını değiştirip ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın. Sonra hepsini aynı tencere içine alıp su ve et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Un ve yoğurdu bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan ekleyip ısıyı eşitleyin. Çorbaya azar azar ekleyerek karıştırın. Tuzla tatlandırıp, kaynatın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Kuru naneyi ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirin. İftar için gendime çorbası hazır, afiyet olsun.

MOR LAHANA VE HAVUÇ SALATASI

Malzemeler

Yarım mor lahana

3 adet havuç

4-5 dal maydanoz

1 adet limon

2 kaşık üzüm sirkesi

3 kaşık zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Öncelikle mor lahanayı ince ince kıyıp, limon sirke ve tuz ile ovun. Geniş bir kabın içine alın. Havuçları rendeleyin. Maydanozları ince ince doğrayıp ilave edin. Limon ve zeytinyağını ekleyip, tüm malzemeleri karıştırın. Dilerseniz nar ekşiside ekleyebilirsiniz. İftar için salata hazır, afiyet olsun.

KÖFTELİ ORMAN KEBABI

Malzemeler

Köftesi için

500 gr. dana kıyma

1 adet tane soğan

1 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Diğer malzemeler

1 adet soğan

2 adet havuç

3 adet patates

3 adet domates

1.5 su bardağı bardak bezelye

2 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı


Yapılışı

Öncelikle köftesi için derin bir kaba soğanı rendeleyin. İçine kıymayı, galeta ununu, yumurtayı, baharatları ve tuzu ekleyip macun kıvamına gelecek kadar yoğurun. Biraz buzdolabında dinlendirin. Sonra köfteleri misket büyüklüğünde yuvarlayın. Bir tavada yarım çay bardağı yağda köfteleri sallayarak kızartın. Kağıt havlunun üzerine alarak, yağını çekirin. dinlendirin. Bezelyeyi çok az haşlayın. Patatesleri ve havuçlarıda küp küp doğrayıp hafif kızartın. Kağıt havlu üzerine alın. Derin bir tencereye domatesleri rendeleyin. Malzemeler kızartılmış olduğu için 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla kavurun. Salçayı, sarımsakları ve kekiği da ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Sıcak su ilave edin. Kaynayınca tüm sebzeleri ve köfteleri de atın. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz. İftar için köfteli orman kebabı hazır, afiyet olsun.

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç

2.5 su bardağı su

4 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı

Pirinci yıkayıp, ılık su ekleyip nişastası gidene kadar bekletin. Tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün. Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Rendelediğiniz domatesi ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Pirinci ekleyip tane tane olana kadar kavurun. Suyu ve tuzu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekip pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Dinlendikten sonra, domatesler altta kalacağından, karıştırıp, servis edin. İftar için domatesli pilav hazır, afiyet olsun.

ŞAMBALİ

Malzemeler

500 gr. irmik

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı yoğurt

1 paket karbonat

1 paket vanilya

Şerbeti için

2.5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üzeri için

Yer fıstığı ya da badem

Yapılışı

Hamuru için, şeker ve yoğurdu derin bir karıştırma kabına alıp, karıştırın. İrmik, karbonat ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Kek hamurunda daha yoğun bir hamur elde edeceksiniz. Dikdörtgen borcamı yağlayın. Hamuru tepsiye yayın, eşit olacak şekilde her tarafını düz hale getirin. Bu aşamada eşit kalınlıkla ve düz olmasına özen gösterin. Tepsinin üzerini kapatın. Buzdolabında bir gece bekletin. Vaktiniz yoksa bir kaç saat bekletmeniz yeterli olur. Dinlenen hamurumuzu pişirmeden önce dikdörtgen olarak dilimleyin. Her dilimin üzerine yer fıstığı ya da badem koyun. 180 dereceli fırında iyice kızarıncaya kadar pişirin. Bu arada şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın. Orta ısıdaki ocakta şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başladığında limon suyunu ilave edin ve ocağı kısın. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın, ılınmasını bekleyin. Fırından çıkardığınız şambaliyi daha önce işaretlenmiş yerlerden tekrar dilimleyin. 5 dakika sıcağının çıkmasın bekleyin ve üzerine ılık şerbeti dökün. Şerbeti çekip oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın. 2-3 saat bekletin ve servis yapın. İftar için şambali hazır, afiyet olsun.







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