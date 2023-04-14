Bugün iftarda ne pişirsem? 23. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:03

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:03

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 23. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 23. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

BAMYA ÇORBASI

Malzemeler



1 çay bardağından biraz fazla kuru bamya



150 gr küçük doğranmış et



2 su bardağı et suyu



2 su bardağı su



1 adet soğan



Yarım çay bardağı sıvı yağ



1 yemek kaşığı domates salçası



3 parça limon tuzu



Tuz, pul biber



Yapılışı



Öncelikle kuru bamyaları avucunuzda veya bir bez yardımıyla ovalayarak küçük tüylerinden arındırın. Kaynar suya ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Derin bir tencerede ince ince kıyılmış soğanı sıvı yağ ile kavurun. Eti ilave edin. Küçük parçalı et olduğundan kısa sürede pişer. Salça ve et suyunu ilave edin. Su kaynadığında bamyaları ekleyin. Biraz su ekleyin. Tuz ve pul biber ile tatlandırın. Limon tuzunu ilave edip 10 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın. İftar için bamya çorbası hazır, afiyet olsun.

BEYAZ LAHANA SALATASI

Malzemeler



Yarım beyaz lahana



Yarım çay bardağı sirke



1 yemek kaşığı toz şeker



2 yemek kaşığı mayonez



1 adet havuç



1 kase yoğurt



Tuz





Yapılışı



Öncelikle lahanaları ince ince kıyın. Sirkeli suda bekletin. Yıkayıp, süzün. Kıyılmış lahana, sirke ve şekeri bir kaseye alıp elinizle ovun. Yoğurt, mayonez, rendelenmiş havuç, tuz ve kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın. İki karışımı harmanlayıp servis tabağına alın. Dilerseniz üzerini maydanoz veya ceviz serpebilirsiniz. İftar için beyaz lahana salatası hazır, afiyet olsun.

HUMUS

Malzemeler



3 su bardağı haşlanmış nohut



3 çorba kaşığı zeytinyağı



1 limonun suyu



1 çay bardağı tahin



3 diş sarımsak



1 tatlı kaşığı kimyon



1çay bardağı su



Tuz



Üzeri için



1 çorba kaşığı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber



1 yemek kaşığı haşlanmış nohut



Maydanoz



Yapılışı



Öncelikle nohutları önceden haşlayın. Kabuklarını ayıklayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, zeytinyağı, limon suyu, tuz, kimyon ve zeytinyağını blender’dan geçirip püre haline getirin. Humusu servis tabağına alın. Üzeri için haşlanmış nohut, zeytinyağı ve toz biberi, küçük bir tavada kızdırıp humusun üzerine gezdirin. İftar için humus hazır, afiyet olsun.

KABAK DOLMASI

Malzemeler



6 adet kabak



1 adet domates



1 adet soğan



250 gr kıyma



1 çay bardağı sıvı yağ



1 su bardağı pirinç



Yarım demet dereotu



1 çorba kaşığı salça



1 su bardağı su



Tuz, karabiber, pul biber





Yapılışı



Öncelikle kabak soyacağıyla kabakları şerit halinde çizin. Üzerlerinden bir parmak kalınlığında kesip içlerini çıkarın. Pirinci kaynar suda dakika bekletip süzün. Soğanı ince ince doğrayın. Dereotunu temizleyip kıyın. İç malzemeyi çiğden harç hazırlayacağız. Derin bir kaseye soğan, kıyma, dereotu, salça, su, sıvıya, tuz ve baharatı ekleyip yoğurun. En son pirinci ilave edip karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi kabakların içine paylaştırın. Üzerlerini kapatmak için domatesleri kabakların üzerini örtecek büyüklükte kesin. Domatesleri kapak olarak yerleştirip tencereye dizin. Tencerenin kenarından suyu ekleyin. Kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. İftar için kabak dolması hazır, afiyet olsun.

HAZIR BAKLAVA YUFKASINDAN PRATİK BURMA TATLISI

Malzemeler



Küçük tepsi için



1 paket baklavalık yufka



1 buçuk su bardağı ceviz içi



250 gram tereyağı



Şerbeti için



3 su bardağı şeker



3 su bardağı su



4-5 damla limon suyu





Yapılışı



Öncelikle şerbeti için, derin bir tencereye şeker, suyu ekleyip, 15 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatın ve limonunu sıkıp karıştırın. Şerbeti soğumaya bırakın. Hazır baklava yufkası çok ince ve hemen kuruyabileceğinden poşetinden hepsini çıkarmayın. 2 adet yufkayı serin ve üzerine sadece ceviz serpin. İnce bir oklava ile yufkayı sarıp büzüştürün. Büzüştürdüğünüz yufkaları tepsiye bitişik olacak şekilde dizin. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın. İstediğiniz büyüklükte dilimleyin. Tavada tereyağını eritin ve üzerindeki köpüğünü alın. Kaşık yardımıyla yufkalarınızın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğumuş olan şerbeti tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine dökün. Birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. İftar için burma tatlısı hazır, afiyet olsun.







