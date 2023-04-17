Bugün iftarda ne pişirsem? 26. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:12

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:12

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 26. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 26. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ARABAŞI ÇORBASI

Malzemeler

2 adet tavuk but

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

Nane, pul biber, tuz

4 su bardağı tavuk suyu



Hamuru için

4 su bardağı su

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz



Yapılışı

Öncelikle derin bir tencerede tavuğu üzerini geçecek kadar suyla haşlayın. Sonra süzüp, soğumaya bırakın. Suyunu kenara alın. Tavuk butlarını kemiklerinden ayırıp didikleyin. Aynı tencerede tereyağını eritin. Sıvı yağı ekleyin. Isındıktan sonra 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Salçayı ve baharatlarıda ilave edip kavurma işlemine devam edin. Tavuk suyunu sürekli karıştırarak azar azar ekleyin. Kaynadıktan sonra kıvam alacaktır. Didiklenmiş tavuklarıda ilave edip bir iki taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Çorbanın yanında yenen hamuru hazırlamak için; Tencereye 4 su bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca içine tuzu ekleyin. Derin bir kasede unu, su ile çırpın. Cıvık bir hamur karışımı elde edeceksiniz. Bu karışımı kaynayan suya yavaş yavaş dökün muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Bu işlem 15-20 dakika devam etmeli. Hamur hazır olduktan sonra fırın tepsisine döküp oda sıcaklığına geldikten sonra, buzdolabına soğuyup sertleşene kadar bekleyin. Soğuyan hamuru dilimleyip, çorbayla birlikte servis edebilirsiniz. İftar için arabanı çorbası hazır afiyet olsun.

MAYONEZLİ PATATES SALATASI

Malzemeler



4 adet büyük boy patates,

5 adet kornişon turşu

2 adet közlenmiş kapya biber

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

Maydanoz

1 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber





Yapılışı

Patatesleri soyup ikiye bölüp, üzerlerini geçecek kadar su ekleyip patatesler yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Patatesleri derin bir kaseye alıp soğumalarını bekleyin. İstediğiz büyüklükte küp küp doğrayın. Soğuyan patateslere mayonez, yoğurt, limon suyu, tuz, karabiber, maydanoz, sarımsak, doğranmış kornişon turşu ve közlenmiş biberi ekleyip karıştırın. İftar için patates salatası hazır, afiyet olsun.

İMAM BAYILDI

Malzemeler

5 adet orta boy patlıcan

4 adet soğan

3 adet büyük boy domates

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

Maydanoz





Yapılışı

Öncelikle patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda bekletin. Sonra yıkayıp ve kurulayın. Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp, ısıtın. Patlıcanları dizip, hafif yumuşayıncaya kadar kızartın. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serili bir tabağa alın. Ortalarını bir bıçakla çizip soğumaları için bekleyin. İçi için; zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ve ince kıyılmış biberleri ekleyin. Sotelemeye devam edin. Toz şeker ve tuz ile tatlandırın. Geniş bir tencereye önce patlıcanları dizin. Sonra iç harcı patlıcanların ortasına yerleştirin. Suyu ekleyip kısık ateşte tencerede pişirin. Dilerseniz fırındada pişirebilirsiniz. İftar için imam bayıldı hazır, afiyet olsun.

TEL ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı tel şehriye

3 su bardağı su veya et suyu

Tuz, karabiber





Yapılışı

Öncelikle pirinçleri tuzlu suda nişastası çıkana kadar bekletin. Sonra yıkayıp, süzün. Pilav tenceresinde tereyağını eritin. Üzerine sıvı yağı ve tel şehriyeleride ilave edip, rengi dönene kadar kavurun. Şehriyeler sararmaya başladığında, üzerine pirinci ekleyerek bir kaç dakika daha kavurun. Pirinçlerin rengi şeffaflaşmaya başladığında, üzerine su veya et suyunu ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Kapağını kapatın. Kısık ateşte pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin. Demlenmesi için bekleyin. Üzerine karabiber serperek servis edin. İftar için pilav hazır, afiyet olsun.

ÇİLEKLİ MAGNOLIA

Malzemeler

Muhallebisi için

4 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

1 paket vanilya



Tabanı için

1 paket burçak bisküvi

Süslemek için

Çilek





Yapılışı

Muhallebisi için, tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı ekleyip, karıştırın. Ocağa alıp çırpma teliyle sürekli karıştı pişirin. Muhallebi göz göz olunca ocağın altını kapatın. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Muhallebi soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın. Diğer tarafta bisküvileri rondodan geçirin. Çilekleri ince dilimler halinde kesin. Servis için derin küçük cam kase veya kupları hazırlayın. Tabana 1-2 yemek kaşığı bisküvi ekleyin. Çilekleri kup bardaklarının içine dik gelecek şekilde dizin. Muhallebi ilave edin. Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde paylaştırın. Buzdolabında soğumaya bırakın. İftar için çilekli magnolia hazır, afiyet olsun.







