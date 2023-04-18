Bugün iftarda ne pişirsem? 27. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 18.04.2023 - 08:22

Güncelleme: 18.04.2023 - 08:22

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 27. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 27. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TAZE FASULYELİ BULGUR ÇORBASI

Malzemeler



200 gr. taze fasulye



1 çay bardağı pilavlık bulgur



1 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 adet soğan



1 tatlı kaşığı domates salçası



1 tatlı kaşığı biber salçası



5-6 su bardağı sıcak su



Bir kaç dal dereotu



Pul biber, tuz





Yapılışı



Öncelikle taze fasulyeleri yıkayıp ince ince doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı ekleyip, pembeleşinceye kadar kavurun. Fasulye ve salçaları ilave edip kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ve bulguruda ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve pul biber ile tatlandırın. En son kıyılmış dereotu ilave ederek karıştırın. İftar için taze fasulyeli bulgur çorbası hazır, afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA

Malzemeler



Yarım kg barbunya (dondurulmuş da olabilir)



1 adet büyük boy soğan



1 adet havuç



1 adet patates



1 adet domates



2 diş sarımsak



1 tatlı kaşığı toz şeker



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 su bardağı sıcak su



Tuz



Yapılışı



Öncelikle barbunyaları bir tencereye alın ve bir iki taşım kaynatın. Suyunu süzün ve bir kenalara alın. Ayrı bir tencerede ince ince doğranmış soğanı ve sarımsağı zeytinyağıyla kavurun. Küp küp doğranmış havucu ekleyerek kavurmaya devam edin. Salçayı ve küp küp doğranmış patatesi ilave edin. Süzülen barbunyaları tencereye ekleyin. 1 tatlı kaşığı şekeri üzerine serpiştirin. Son olarak suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. İftar için zeytinyağlı barbunya hazır, afiyet olsun.

DALYAN KÖFTE

Malzemeler



Köfte için



500 gr kıyma



1 adet orta boy soğan



1 adet yumurta



2 diş sarımsak



1 su bardağı galeta unu



1 yemek kaşığı salça



Pul biber, karabiber, kimyon, kekik



Köftenin içi için



2 adet boy patates



2 adet havuç



1 çay bardağı bezelye



3 adet yumurta



Köftenin üzeri için



Yarım çay bardağı zeytinyağı



2 yemek kaşığı salça



1.5 su bardağı su



Yapılışı



Öncelikle köfte için derin bir kaba kıyma, rendelemiş soğan ve sarımsak, yumurta, galeta unu, salça, tuz ve bütün baharatları ekleyip macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Bir iki saat buzdolabında dinlendirin. İç harcı için patatesi, havucu ve bezelyeyi haşlayın. Patates ve havucu küp küp doğrayın. Yumurtayı haşlayıp, kabuklarını soyup kenara alın. Buzdolabından dinlenen köfteyi çıkarın. Yağlı kağıdı tezgaha serin. Üzerine köfteyi alın. İkinci yağlı kağıdı köftenin üstüne kapatın. Merdane yardımıya köfteyi parçalamadan, hafif hafif hamur gibi inceltin. Köftenin bir kenarına iç harcımızı, patates, havuç, bezelye ve bütün yumurtayı yerleştirdikten sonra açılmaması sıkı bir rulo yapın. Üzerine güzel kızarması için yumurta beyazı sürün. Önce yağlı kağıda sonra üstüne folyo kaplayıp fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında en az 30 dakika pişirin. Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Salçasını ilave edip kavurun. Suyu ekleyip kaynatın. Pişmekte olan köfteyi fırından çıkarın. Folyo ve yağlı kağıdı çıkarın. Üzerine sosu döküp, üzeri açık bir şekilde tekrar fırına verin. En az 15 dakika daha kontrol ederek pişirin. İftar için dalyan köfte hazır, afiyet olsun.

KALEM BÖREĞİ

Malzemeler



4 adet hazır yufka



200 gram lor peyniri



200 gram rendelenmiş kaşar



5-6 dal maydanoz, tuz



1 bardak su



Kızartmak için



Ayçiçek yağı



Yapılışı



Öncelikle iç harcı için lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz ve tuzu ekleyip karıştırın. Yufkayı üçgen olacak şekilde eşit parçalara bölün. Böldüğünüz yufkalara eşit miktarda iç harçtan tek tek ekleyin. Küçük bir kaseye su alın. Yufkaları tek tek dolma şeklinde sarın. Uçlarını yapıştırmak için suya bandırın ve kapatın. Derin bir tavaya bolca ayçiçek yağı alın, iyice kızdırın. Sonra kalem böreklerini yağın içine atın. Her tarafının nar gibi kızardığından emin olun. Bütün böreklere aynı işlemi uygulayın. Kağıt havlu üzerine alıp, sıcak olarak servis edin. İftar içi kalem börek hazır, afiyet olsun.

ARMUT TATLISI

Malzemeler



4-5 adet büyük boy armut



5 yemek kaşığı şeker



3 su bardağı su



3- 4 adet karanfil



1 adet çubuk tarçın



Süslemek için



Dondurma, kaymak veya kuru meyveler





Yapılışı



Öncelikle sap kısımlarına zarar vermeyecek şekilde armutların kabuklarını soyun. Çekirdeklerini kabak oyacağı yardımıyla çıkartın. Geniş bir tencerenin içerisine şeker ve suyu alın. Tarçın ve karanfili ekleyin. Armutları tencereye yan olarak dizin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye başlayın. 10-15 dakikada bir kaynayan şerbetten armutların üzerine gezdirin. Bu işlemi iki defa tekrarladıktan sonra kapağını kapatıp armutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen armutları, tarçını ve karanfilleri tencereden alın. Kalan şerbetini 5-10 dakika daha kaynatıp biraz daha yoğunlaştırın. Şerbeti armutların üzerine gezdirip, kuru meyveler, dondurma veya kaymak ile servis edebilirsiniz. İftar için armut tatlısı hazır, afiyet olsun.





