Bugün iftarda ne pişirsem? 29. gün iftar menüsü

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:53

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:53

Ramazan ayının son gün iftar sofrası hazırlıkları başladı. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 29. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

ŞİVEYDİZ

Malzemeler

300 gr kuzu kuşbaşı

8-10 dal taze soğan

Yarım kg taze sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

500 gr süzme yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Tuz ve sıcak su

Sosu için

Tereyağı

Kuru nane



Yapılışı

Öncelikle kuzu etini düdüklü tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın. Çorba tenceresine haşlanan etleri suyu ile birlikte alın. Ocağın altını açın, kaynamaya başlayınca üzerine haşlanmış nohutları ekleyin. Taze sarımsakları ve taze soğanları sadece beyaz kısımlarını verev doğrayıp, tencereye ilave edip, kaynatmaya devam edin. Terbiyesi için bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ve tuzu ekleyip karıştırın. Çorbanın sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdun ısını eşitleyin. Karışımı azar azar tencereye ilave edip 3-5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tuzla tatlandırın. Bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın. İftar için şiveyiz hazır afiyet olsun.

TOP PEYNİRLİ SALATA

Malzemeler

4-5 yaprak akdeniz yeşilliği

8-10 yaprak roka

Top peynir

Çeri domates



Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz



Yapılışı

Yeşillikleri yıkayıp, süzdükten sonra derin bir salata kasesine doğrayın. Üstüne top peynir ve çeri domatesi ekleyin. En son sosunu hazırlayıp, salatın üzerine döküp, harmanlayın. İftar için salata hazır, afiyet olsun.

SEMİZOTU KAVURMA



Malzemeler



1 bağ semizotu

1 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, pul biber



Yapılışı

İlk olarak semizotunu temizleyip, kökleriyle birlikte doğrayın. Bir tencerede soğanı küp küp doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve kökleri temizlenmiş semizotlarını da ilave edin. Bulguru ekleyip kapağı kapalı olarak kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Semizotu suyunu saldığı için ekstra su ilave etmeye gerek yok. En son tuz ve pul biber ekleyip karıştırın. İftar için bulgurlu semizotu hazır, afiyet olsun.

KISIR

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur

1.5 su bardağı sıcak su

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Limon

Nar ekşisi



Yapılışı

Öncelikle ince bulguru geniş bir kaba alın. Sıcak suyu ekleyip bulgurlar şişene kadar bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra üzerine domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. İnce ince doğranmış, taze soğan, taze nane, maydanoz ve küp küp doğranmış domatesi ekleyin. En son limon suyu, tuz, pul biberi ve nar ekşisini ekleyin. Hepsini harmanlayın. İftar için kısır hazır, afiyet olsun.

FIRINDA BAL KABAĞI TATLISI

Malzemeler

5 dilim bal kabağı

2 su bardağı şeker



Üzeri için

Çekilmiş ceviz

Tahin



Yapılışı

Öncelikle bal kabağının kabuklarını soyup, dilimleyin. Kabakları geniş bir tencereye alıp, üzerine şeker ilave edip kabaklar sulanana kadar 3-4 saat bekletin. Tencereyi ocağa alıp kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Sonra şerbetiyle birlikte fırın tepsinine dökün. 180 dereceli fırında kabakların süt kızarıncaya kadar pişirin. Pişirme işlemini daha önceden kabaklar piştiği için kısa tutun. Üstünün kızarması yeterli olacaktır. Servis esnasında üzerine tahin ve çekilmiş ceviz serpebilirsiniz. İftar için tatlı hazır, afiyet olsun.

