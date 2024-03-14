Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü...

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:04

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:04

Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 3. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemek tariflerinden oluşan 3. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte, tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı toz tarhana

2 su bardağı ılık su

3 su bardağı tavuk veya et suyu

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın salçayı ekleyip, kavurun. Su ve et sularını ilave edin. 1 su bardağı tarhanayı tencereye alın. Karıştırdıktan sonra tarhana eriyinceye kadar 15-20 dakika dinlendirin. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Sıcak servis yapın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

ÇOBAN SALATA

Malzemeler

3 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı kuru soğan

1 adet kapya biber

4-5 adet küp doğranmış beyaz peynir

Dereotu

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Tuz

Yapılışı

Bütün sebzeleri küp küp doğrayın. Dereotu veya maydanozu ince ince kıyın. Zeytinleri ve peynirleri ilave ettikten sonra, zeytinyağını, sirkeyi, limonu ve tuzunu ekleyip karıştırın. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

ALİNAZİK

Malzemeler

500 gr. kıyma

6-8 adet patlıcan

3 su bardağı süzme yoğurt

3-4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Maydanoz

Yapılışı

Öncelikle ateşte veya ocakta közlediğiniz patlıcanların kabukları soyup, ince ince doğrayın. Ayrı bir tavada kıymayı, zeytinyağı ve tuzla kavurun. Kıymanın kurumamasına dikkat edin. Baharatları ekleyip, karıştırın. Bir kapta sarımsaklı süzme yoğurdu hazırlayın. İnce doğradığımız patlıcanları tereyağıyla birlikte ocağa alın. Isınan patlıcanın üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurt ilave edilip karıştırın. Biraz tuz ekleyin. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığınız patlıcanların üzerine kavrulmuş kıymayı dökün. Sıcak olarak servis yapın. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

KESTANELİ İÇ PİLAV

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

100 gr kestane

2 su bardağı su

1 su bardağı et veya tavuk suyu

2 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı

Pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika ıslatın. Bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Kestaneleri tuzlu suda haşlayın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Soğanları küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Fıstıkları ekleyip biraz daha kavurun. Pirinçleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Sırasıyla kuş üzümünü ekleyin. Su, şeker ve tuzu ekleyip su kaynayıncaya kadar harlı ateşte pişirin. Su kaynayınca ocağın ısısını düşürüp, kestaneleri ekleyin. En son tarçın ve karabiberi ekleyip, pilavı karıştırın. 15-20 dakika kısık ateşte pişirin, ve dinlendirin. Ilık olarak servis yapabilirsiniz. İftar için pilavınız hazır, afiyet olsun.

REVANİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı limonun rendesi

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya antep fıstığı tozu

Yapılışı

Öncelikle şerbeti için, su ve şekeri bir tencerede 15-20 dakika kaynatın. Altını kapatmadan önce yarım limon sıkın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Derin bir kaba yumurtaları ve şekeri ekleyip mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Karışımın üzerine irmiği, yoğurdu, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. En son unu ekleyip, karıştırın. Yağlanmış tepsiye veya borcama döküp, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti gezdirerek döküp, şerbeti çekene kadar dinlendirin. Ilık olarak servis yapın. Üzerini hindistan cevizi veya antep fıstığı tozuyla süsleyebilirsiniz. İftar için tatlınız hazır, afiyet olsun.