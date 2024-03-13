İftar sofrasında pratik lezzet: Fırında beşamel soslu makarna

Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:34

Güncelleme: 13.03.2024 - 18:34

İftar sofraları, sevdiklerimizle bir araya gelip bereketi paylaştığımız özel anlardır. Sofrayı zenginleştiren lezzetli yemekler, bu özel atmosferi daha da güzelleştirir. İşte bu noktada, pratik ve göz dolduran bir tarif olan fırında beşamel soslu makarna, iftar sofralarının kurtarıcısı olabilir. Şimdi, iftar sofralarınıza pratik bir lezzet katmanın tam zamanı!

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

1 paket fırın makarna

1 tatlı kaşığı tuz

Su

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

4 su bardağı süt (200 ml bardak ile)

Yarım silme yemek kaşığı tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

6-7 parça Tereyağı (yoksa margarin de olabilir)

Yapılış