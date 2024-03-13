İftar sofrasında pratik lezzet: Fırında beşamel soslu makarna
Bu tarif, iftar sofralarınıza pratik ve lezzetli bir alternatif sunuyor. Fırında pişirilen beşamel soslu makarna tarifi! Hem kolay hazırlanabilir hem de muhteşem lezzetiyle sofralarınıza şıklık ve keyif katacak.
İftar sofraları, sevdiklerimizle bir araya gelip bereketi paylaştığımız özel anlardır. Sofrayı zenginleştiren lezzetli yemekler, bu özel atmosferi daha da güzelleştirir. İşte bu noktada, pratik ve göz dolduran bir tarif olan fırında beşamel soslu makarna, iftar sofralarının kurtarıcısı olabilir. Şimdi, iftar sofralarınıza pratik bir lezzet katmanın tam zamanı!
FIRINDA BEŞAMEL SOSLU MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket fırın makarna
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Su
Beşamel sos için;
- 1 çay bardağı sıvı yağ (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)
- 2 yemek kaşığı un (tepeleme)
- 4 su bardağı süt (200 ml bardak ile)
- Yarım silme yemek kaşığı tuz
Üzeri için;
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- 6-7 parça Tereyağı (yoksa margarin de olabilir)
Yapılış
- Öncelikle makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz.
- O haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar karıştırarak pişiriyoruz.
- Daha sonra makarnamızı süzüp borcama yerleştiriyoruz. (Ben oval borcam kullanıyorum tam geliyor)
- Daha sonra beşamel sosumuzu üzerine gezdiriyoruz.
- Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz.
- En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyuyoruz.
- Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyuyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz.
- Yarım saat kadar pişiriyoruz. Size tavsiyem fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletmeniz. Afiyet olsun.
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