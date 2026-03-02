Bugün ne pişirsem? 12. gün Ramazan iftar menüsü: İftar sofralarına çok yakışan dengeli ve nefis tatlar!

Oruç sonrası doğru besinlerle başlamak, hem sindirimi kolaylaştırır hem de akşamı daha konforlu geçirmenizi sağlar. 12. gün iftar menüsünde yer alan çorba, ana yemek, yardımcı lezzet, salata ve tatlı; birbirini tamamlayan tatlardan oluşuyor. Geleneksel dokunuşlarla modern tariflerin harmanlandığı bu menü, sofranıza hem çeşit hem denge katacak. İşte özenle hazırlanan 12. gün menüsü...
YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI
Malzemeler:
1 çay bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz
5 su bardağı su
Hazırlanışı:
Buğdayı önceden haşlayın. Yoğurt, un ve yumurta sarısını bir kapta çırpın. Karışıma yavaş yavaş sıcak su ekleyerek ılıştırın. Haşlanmış buğdayı ve yoğurtlu karışımı tencereye alın, kaynayana kadar karıştırın. Tuzunu ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip naneyi yakın, çorbanın üzerine gezdirerek servis edin.
FIRINDA TAVUK SARMA (ISPANAK VE PEYNİRLİ)
Malzemeler:
4 adet tavuk göğsü fileto
1 su bardağı haşlanmış ıspanak (suyu sıkılmış)
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber
Hazırlanışı:
Tavuk filetolarını streç arasında inceltin. İç harç için ıspanak ve kaşarı karıştırın. Harcı tavukların içine koyup rulo şeklinde sarın. Üzerine zeytinyağı ve baharatları sürün. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Dilimleyerek sıcak servis edin.
NOHUTLU ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler:
1 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı arpa şehriye
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Hazırlanışı:
Tereyağında şehriyeyi kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika çevirin. Nohut, tuz ve sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirip karıştırarak servis edin.
HAVUÇLU MOR LAHANA SALATASI
Malzemeler:
1 su bardağı ince doğranmış mor lahana
1 adet rendelenmiş havuç
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Tuz
Hazırlanışı:
Mor lahanayı tuzla ovarak yumuşatın. Havuçla karıştırın. Zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyin. Harmanlayıp servis tabağına alın.
PORTAKALLI MUHALLEBİ
Malzemeler:
1 litre süt
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 adet portakal kabuğu rendesi
Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
Hazırlanışı:
Süt, un, nişasta ve şekeri karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan almaya yakın portakal kabuğu ve suyunu ekleyin. Kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra servis edin.