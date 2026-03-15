Bugün ne pişirsem? 25. gün Ramazan iftar menüsü: İftar sofralarına yenilik katan nefis tarifler...

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken iftar sofralarında hem pratik hem de farklı tarifler denemek sofralara ayrı bir keyif katar. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayan bir çorba, doyurucu bir ana yemek ve hafif bir tatlıyla hazırlanan dengeli menüler iftar için ideal bir seçim olur. İşte sofralarınıza lezzet ve çeşit katacak 25. gün iftar menüsü...

YEŞİL MERCİMEKLİ ERİŞTE ÇORBASI

Malzemeler:

Yarım su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı erişte

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı nane

Hazırlanışı:

Yeşil mercimeği ayrı bir tencerede haşlayın. Tencerede tereyağını eritip doğranmış soğanı kavurun. Haşlanmış mercimeği ve suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca erişteleri ilave edin. Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirin ve sıcak servis edin.

FIRINDA TAVUKLU SEBZE DİZMESİ

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

2 adet patates

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Tavukları ve sebzeleri ince dilimler halinde doğrayın. Fırın kabına sırayla patates, tavuk ve diğer sebzeleri dizin. Zeytinyağı ve baharatları üzerine gezdirin. 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

ZERDEÇALLI PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip yıkanmış pirinci kavurun. Zerdeçal ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ilave edip kısık ateşte pişirin. Pilav dinlendikten sonra servis edin.

YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI

Malzemeler:

2 adet havuç

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Havuçları rendeleyip zeytinyağında hafifçe kavurun. Soğuduktan sonra yoğurt ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Tuzla karıştırıp servis tabağına alın.

MUZLU İRMİK TATLISI

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı irmik

4 yemek kaşığı toz şeker

1 adet muz

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Süt, irmik ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşınca vanilin ekleyin. Dilimlenmiş muzları kaselere koyup üzerine tatlıyı dökün. Soğuduktan sonra servis edin.