Bugün ne pişirsem? 26. gün Ramazan iftar menüsü: İftar sofralarına yenilik katan nefis tarifler...

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken iftar sofralarında hem pratik hem de farklı tarifler denemek sofralara ayrı bir keyif katar. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayan bir çorba, doyurucu bir ana yemek ve hafif bir tatlıyla hazırlanan dengeli menüler iftar için ideal bir seçim olur. İşte sofralarınıza lezzet ve çeşit katacak 26. gün iftar menüsü...

DÜĞÜN ÇORBASI

Malzemeler:

250 gram dana gerdan eti (veya kemikli kuzu eti)

4 su bardağı et suyu

2 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için: 1 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, yarım limonun suyu

Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı nane

Tuz

Hazırlanışı:

Eti düdüklü tencerede yumuşacık olana kadar haşlayın. Haşlanan eti sudan alıp ince ince didikleyin. Etin suyunu süzerek çorba tenceresine alın ve kaynamaya bırakın. Ayrı bir kasede yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz olana dek çırpın. Kaynayan et suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıtın. Ilınan terbiyeyi yavaşça ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Didiklenmiş etleri ve tuzu ekleyip 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın. Tavada erittiğiniz tereyağında baharatları kızdırıp çorbanın üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.

ORMAN KEBABI

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kekik, tuz, karabiber

2,5 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Geniş bir tencereye sıvı yağı ve eti alıp etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. İnce doğranmış soğanları ve tereyağını ilave edip soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana dek karıştırın. Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Sebzeler ve etler yumuşadığında haşlanmış bezelyeyi ve kekiği ilave edip 5 dakika daha tıngırdatarak ocaktan alın.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1,5 su bardağı pilavlık iri bulgur

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biber

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı:

Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağını ısıtın. Yemeklik doğranmış soğanları ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar ezin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip suyu hafifçe çekene kadar pişirin. Yıkanıp suyu süzülmüş bulguru ve baharatları tencereye alıp 2-3 dakika kadar tüm malzemeyle birlikte kavurun. Sıcak suyu ilave edin, kapağını kapatıp bulgurlar suyunu çekip göz göz olana kadar kısık ateşte pişirin. 15 dakika demlendirip servis yapın.

KÖZ PATLICAN SALATASI

Malzemeler:

3 adet kemer patlıcan

2 adet kırmızı kapya biber

1 diş sarımsak

Çeyrek demet maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi ve yarım limonun suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Patlıcanları ve kapya biberleri fırında veya ocakta közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın ve karıştırma kabına alın. Üzerine ezilmiş sarımsağı ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Ayrı bir küçük kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu karıştırıp sos hazırlayın. Sosu patlıcanlı karışımın üzerine döküp iyice harmanlayın ve servis tabağına alın.

ÇITIR KADAYIFLI MUHALLEBİ

Malzemeler:

Muhallebisi için: 1 litre süt, 3 kahve fincanı un, 3 kahve fincanı toz şeker, 1 paket vanilin, 1 yemek kaşığı tereyağı

Kadayıflı katman için: 250 gram kavrulmuş tel kadayıf, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Hazırlanışı:

Geniş bir tavada tereyağını eritin. Kavrulmuş kadayıfı ve şekeri ekleyip hafifçe çıtırlaşana kadar 3-4 dakika kavurun. Ocaktan almaya yakın cevizi ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Muhallebi için süt, un ve şekeri tencereye alıp sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynayan muhallebiyi ocaktan alın, içine tereyağı ve vanilini ekleyip mikserle 3-4 dakika pürüzsüz olana dek çırpın. Dikdörtgen bir borcamın tabanına kadayıflı karışımın yarısını eşit şekilde yayın. Üzerine sıcak muhallebiyi döküp düzeltin. Kalan kadayıfı da muhallebinin üzerine tamamen kaplayacak şekilde serpiştirin. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.