18.03.2026 10:00:00
Haber Merkezi
Bugün ne pişirsem? 28. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan sofralarına çok yakışan yeni lezzetler...

Ramazan’ın 28. gününde iftar sofralarına yeni tatlar katmak isteyenler için hazırlanan bu menü; sıcak bir çorba, doyurucu ana yemek, tamamlayıcı pilav, ferah bir salata ve hafif bir tatlıdan oluşuyor.

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken iftar sofralarında farklı tarifler denemek sofraları daha da özel hâle getirir. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayan bir başlangıçla açılan sofralar, dengeli bir ana yemek ve tatlıyla tamamlandığında hem doyurucu hem de keyifli bir iftar menüsü ortaya çıkar. İşte sofralarınıza çeşit ve lezzet katacak 28. gün iftar menüsü...

BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler:

1 küçük brokoli

1 adet patates

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı küçük doğrayıp tereyağında kavurun. Doğranmış brokoli ve patatesi ekleyin. Suyu ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Blenderdan geçirip tuz ve karabiber ekleyin. Sıcak servis edin.

FIRINDA YOĞURT SOSLU TAVUK

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Yoğurt, zeytinyağı, sarımsak ve baharatları karıştırın. Tavukları bu sosla kaplayın. Fırın kabına yerleştirip 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

SEBZELİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

1 adet havuç

Yarım su bardağı mısır

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip şehriyeleri kavurun. Küçük doğranmış havucu ekleyip birkaç dakika karıştırın. Mısır, su ve tuzu ekleyin. Şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

ROKALI DOMATES SALATASI

Malzemeler:

1 demet roka

2 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Tuz

Hazırlanışı:

Rokaları yıkayıp doğrayın. Domatesleri dilimleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın.

FINDIKLI SÜTLÜ TATLI

Malzemeler:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı çekilmiş fındık

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşınca vanilin ve fındığı ekleyin. Kaselere döküp soğumaya bırakın. Üzerini fındıkla süsleyerek servis edin.

