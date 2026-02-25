Bugün ne pişirsem? 7. Gün Ramazan iftar menüsü: Sofralara lezzet katan özel tarifler!

Ramazan’ın 7. günü iftar menüsü arayanlar için hafif ve doyurucu tariflerden oluşan dengeli bir seçenek öne çıkıyor. Gün boyu süren açlığın ardından mideyi yormayan bir çorba, protein açısından zengin bir ana yemek, yanında lezzetli bir pilav ve iftar sonrası tatlı keyfi sunan bir alternatif bu menüde yer alıyor. İşte sofralarınıza lezzet katacak özel 7. gün menüsü…

EZOGELİN ÇORBASI

Baharatlı aroması ve doyurucu yapısıyla iftara sıcak bir başlangıç.

Malzemeler:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su

Tuz, pul biber, nane

Hazırlanışı:

Soğanı tereyağında kavurun. Salçayı ekleyip çevirin. Yıkanmış mercimek, pirinç ve bulguru ilave edin. Suyu ekleyip kaynatın. Bakliyatlar yumuşayınca baharatları ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp servis edin.

FIRINDA SOSLU TAVUK BAGET

Pratik, zahmetsiz ve tam kıvamında pişen bir ana yemek.

Malzemeler:

6 adet tavuk baget

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Kekik, karabiber, tuz

Hazırlanışı:

Yoğurt, yağ, salça ve baharatları karıştırın. Tavukları bu sosla harmanlayıp 190 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

SEBZELİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Ana yemeğin yanına hafif ve renkli bir eşlikçi.

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

1 küçük havuç

1/2 su bardağı bezelye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağında arpa şehriyeyi kavurun. Küçük doğranmış havuç ve bezelyeyi ekleyin. Sıcak suyu ilave edip suyunu çekene kadar pişirin.

NARLI AKDENİZ SALATASI

Fırında soslu tavuk bagetin yanına tazelik katan, hafif ekşimsi aromasıyla iştah açan bir salata.

Malzemeler:

1 adet göbek marul veya karışık yeşillik

1 adet salatalık

8–10 adet cherry domates

1/2 çay bardağı nar taneleri

2 yemek kaşığı beyaz peynir veya lor peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Yeşillikleri yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın. Salatalık ve domatesleri ekleyin. Üzerine nar tanelerini ve peyniri serpiştirin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Servis öncesi hafifçe harmanlayın.

İRMİK HELVASI

Ramazan sofralarının klasik, mis kokulu ve tam kıvamında tatlısı.

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı)

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su veya süt (ya da yarı yarıya karışık)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Tereyağını ve sıvı yağı tencerede eritin. Dolmalık fıstık kullanacaksanız önce fıstıkları hafif pembeleşene kadar kavurun. İrmiği ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi dönene kadar sabırla kavurun. İrmiğin rengi açık kahverengiye dönmeli ve kokusu çıkmalıdır. Ayrı bir kapta su (veya süt) ile şekeri karıştırın. Kavrulan irmiğin üzerine şerbeti dikkatlice ekleyin (buhara dikkat edin). Karıştırarak koyulaşmasını bekleyin. Suyunu çekince ocağın altını kapatın ve kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin. Kaşıkla karıştırıp havalandırdıktan sonra sıcak servis edin.