Bulut gibi hafif ve yumuşacık lezzet: Japon usulü cheesecake tarifi

Japon mutfağının dünya çapında ün kazanan tatlılarından biri olan Japon usulü cheesecake, "soufflé cheesecake" olarak da biliniyor. Geleneksel Amerikan cheesecake'ine göre daha az yoğun olan bu tarif, krem peynirin lezzetini yumurtanın hafifliğiyle buluşturuyor. Su banyosunda pişirilerek hazırlanan tatlı, pamuksu dokusuyla çay ve kahve saatlerine farklı bir lezzet katıyor.

JAPON USULÜ CHEESECAKE NEDİR?

Japon usulü cheesecake, cheesecake ile pandispanya arasında bir dokuya sahip olan hafif bir tatlıdır. Kabarık yapısı sayesinde "pamuk cheesecake" olarak da anılır. Tatlının en önemli özelliği, yumurta beyazlarının ayrı çırpılarak köpürtülmesi ve hamura dikkatlice eklenmesidir.

Bu yöntem sayesinde cheesecake, klasik tariflerdeki yoğun kıvam yerine bulut gibi yumuşak bir doku kazanır.

JAPON USULÜ CHEESECAKE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

* 250 gram krem peynir

* 50 gram tereyağı

* 100 ml süt

* 6 adet yumurta

* 140 gram toz şeker

* 60 gram un

* 20 gram mısır nişastası

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 1 paket vanilin

* Bir tutam tuz

JAPON USULÜ CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

1. Fırını 160 dereceye ayarlayın ve alt rafına sıcak su dolu bir tepsi yerleştirin.

2. Krem peynir, süt ve tereyağını benmari usulü eritin. Karışım pürüzsüz hale geldiğinde ocaktan alın.

3. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.

4. Yumurta sarılarını peynirli karışıma ekleyip çırpın.

5. Un, nişasta ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.

6. Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını limon suyu ve tuzla köpürmeye başlayana kadar çırpın.

7. Şekeri azar azar ekleyerek parlak ve sert kıvamlı bir beze elde edin.

8. Yumurta beyazlarını üç aşamada peynirli karışıma spatula yardımıyla nazikçe yedirin.

9. Karışımı yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıba dökün.

10. Kalıbı sıcak su bulunan tepsinin içine yerleştirin ve yaklaşık 60-70 dakika pişirin.

11. Piştikten sonra fırının kapağını hafif aralayarak cheesecake'i içeride 15 dakika dinlendirin.

12. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabında birkaç saat bekletip servis edin.