Yaz meyvelerinin en tatlı buluşması: Orman meyveli cobbler tarifi

Yumuşacık meyvelerin fırında kendi suyuyla pişip yoğun bir aroma kazandığı, üzerini kaplayan hafif kıtır hamur katmanıyla tamamlanan orman meyveli cobbler; tatlı krizlerine hem pratik hem de şık bir çözüm sunuyor. İşte pratik yapımı ve etkileyici sunumuyla dikkat çeken orman meyveli cobbler tarifi...

ORMAN MEYVELİ COBBLER TARİFİ

Malzemeler

Meyveli harcı için:

2 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı böğürtlen

1 su bardağı ahududu

1 su bardağı doğranmış çilek

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı limon suyu

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

50 gram eritilmiş tereyağı

ORMAN MEYVELİ COBBLER YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Orman meyvelerini geniş bir kapta şeker, nişasta ve limon suyuyla karıştırın.

Meyveli karışımı tereyağıyla hafif yağlanmış fırın kabına yayın.

Ayrı bir kapta un, şeker, kabartma tozu ve vanilini karıştırın.

Üzerine yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını ekleyip pürüzsüz bir hamur hazırlayın.

Hamuru meyvelerin üzerine kaşık yardımıyla düzensiz şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!